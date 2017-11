Caducadíssim «OT»

Els concursants de la nova edició d'«OT». Foto: TVE

per a tots els públics, un reality que injectava saba nova, que combinava la música, l’espectacle, l’aprenentatge i la comercialitat. Es va exportar a tot el món i va fer guanyar diners a molta gent. Com tantíssima altra gent, m’hi vaig enganxar, ho reconec. Es van anar succeint edicions, es va anar esprement la mamella, la gallina dels ous d’or va quedar exhausta i les seqüeles van anar esdevenint progressivament nefastes. L’última d’elles va ser tant absurda que fins i tot la van haver d’acabar abans d’hora.Em temo que no. Les seves carreres discogràfiques, el premi que donaven als vencedors, o no existeixen perquè no han existit mai o s’han difuminat, esvaït, fos. Fa uns mesos, se’ls va acudir reunir els participants de la primera edició, fer un revival, proposar-los la llaminera temptació del record. Va funcionar a nivell de la seva memòria, per a comprovar què ha sigut d’ells, perquè ens expliquessin les seves històries íntimes. La comprovació del pas del temps estranyament falla, és per norma general un bon mecanisme audiovisual.Allà, en efecte, el temps també havia passat. Va ser xocant comprovar com de malament cantaven, com destrossaven totes i cada una de les cançons. Va ser un autèntic horror, un insult a l’espectador. Cap es va salvar, fins i tot els més professionals de tots ells, van mostrar la seva cara menys inspirada. Amb aquest panorama quedava molt clar que OT havia complert amb escreix, que havia ofert tot el que podia, que havia tocat sostre. Un tancament del cercle.Ahir va començar una nova edició, amb setze nous participants. Un altre cop les gales setmanals, la comèdia de l’acadèmia, les classes, els professors, la convivència, la superació personal, les ganes de ser artistes etcètera. El presentador és Roberto Leal, mancat de qualsevol personalitat i carisma, ahir va començar fatal, repetint tòpics un darrere l’altre, sense saber què dir ni què preguntar als concursants, entrebancant-se sovint. Fins i tot Rosa (de España) li va dir que es tragués el pal de l’esquena. Es va anar entonant a poc a poc. Però feia patir bastant.Duríssim. I ridícul, molt ridícul. Els nervis et poden trair, està clar, quan ets jove i surts per primer cop a un escenari més o menys exigent. Però és que el panorama que vam veure era un erm de talent, cap mena de carisma, cap personalitat. Algun d’ells va salvar els mobles, va ensenyar una mica d’aptituds, una veu que semblava prometedora, però que no justificava el muntatge de tot allò, d’un infantilisme xaró, que potser al principi dels temps colava però que ara mateix sembla tan sols destinat a l’espectador adolescent, en general tan mancat de referents que potser s’encapritxa dels joves que volen complir el seu somni.Caram, i on l’han guardat aquest nivell? El jurat comandat per Mónica Naranjo se’n feia creus del que estava contemplant. Amb les cares pagaven. Anaven enviant concursants cap a l’acadèmia sense més remei que perdonar-los la vida. I bé, val la pena constatar també que la pròpia institució del jurat d’OT és també d’una antigor que fa feredat. Què hi fan allà pontificant sobre uns joves que ja es veu que faran llufa de seguida. Quina manera de perdre el temps és aquesta? I sap greu especialment per ells, els joves. Han escollit expressament xaiets sense nivell ni preparació, sacs de nervis que s’estavellen en escoltar el playback a l’orellera? Amb quina intenció?Caducadíssim. No proposa cap espectacle televisiu remarcable. Res, absolutament res, una nul·litat. I no veig com es pot fer evolucionar. Se suposa que l’evolució ha de ser intrínseca a l’evolució dels participants. A mesura que el seu talent emergeixi, el programa s’hauria d’anar elevant, creixent, multiplicant el seu calat. Aniran apareixent els professors, la seva capacitat d’intervenció, el seu carisma... elements que tal vegada puguin injectar alguna mena d’energia reparadora. Però, sent franc, em costa visualitzar aquesta reparació.

