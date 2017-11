Ximo Puig assegura que el 155 no afecta el pacte de govern valencià

Mònica Oltra, Ximo Puig i Antonio Montiel, el dia de la signatura de l'Acord del Botànic. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dilluns que les diferents opinions sobre l'aplicació de l'article 155 entre els socis de govern valencià (PSPV, Compromís i Podem) no afecten el Pacte del Botànic, l'acord de legislatura. Puig s'ha referit a aquesta qüestió a preguntes dels mitjans en la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Interdepartamental per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis Valencians, celebrada a Castelló de la Plana.El president valencià ha assenyalat que el pacte de govern "no es referencia en funció del 155". Posteriorment, preguntat sobre les opinions contràries a l'aplicació de l'article per part de membres de Compromís i Podem, Ximo Puig ha manifestat que el dret a la llibertat individual "està contemplat en el Pacte del Botànic i en la Constitució" i que "no hi ha cap qüestió que afecti al pacte del Botànic en aquesta qüestió catalana".Sobre la seva opinió en relació amb el 155, ha indicat que ningú està a favor de l'aplicació però que "s'intenta combinar una situació difícil amb una cobertura legal". Puig ha afegit que encara resten dies per a l'efectivitat de l'article i que li agradaria que finalment no fos necessària la seva activació.Preguntat sobre les discrepàncies al PSC i si aquestes li preocupen, Ximo Puig ha indicat que el que més li preocupa és "la crisi territorial d'Espanya" perquè "les crisis dels partits se superen, les crisis i fractures territorials són més difícils de superar".L'aplicació de l'article 155 i la situació a Catalunya marcaran la pròxima sessió de control al president Ximo Puig a les Corts Valencianes. Així, Podem preguntarà precisament el cap del Consell si és partidari de l'aplicació de l'article 155 mentre que Compromís demanarà una valoració sobre els "incompliments" de la Constitució per part del govern espanyol i els seus efectes sobre la qualitat de vida dels valencians.El PP, per la seva part, qüestiona si el govern de Puig és un risc per a l'estabilitat del País Valencià, mentre que Ciutadans incidirà en la gestió de la conselleria de Sanitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)