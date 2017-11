Son Goku es posiciona contra la intervenció de TV3

El Consell Professional i el Comitè d'Empresa de Catalunya Ràdio han avisat que "no reconeixeran l'autoritat" d'un nou director de l'emissora fruit de l'aplicació del 155. "Rebutgem la possibilitat que s'assigni la direcció d'aquest mitjà a una persona aliena que no hagi passat el tràmit de ser proposat pel consell de govern" de la CCMA i que "ni tan sols estigui avalat pel Parlament, defensa el comunicat. Els representants dels treballadors rebutgen que el govern espanyol es salti "tots els tràmits democràtics i legals" i ho titllen "impropi d'una democràcia".

ÚLTIMA HORA | Se filtran las imágenes de las nuevas presentadoras de los informativos de TV3. pic.twitter.com/WpWy8PaB8h — Mari Kitsch (@marikitsch) 23 d’octubre de 2017

Per què anar a un debat de TV3 podent tancar TV3 ?#FAQS155TV3 pic.twitter.com/Yx51qft67r — Thomas Sankara (@tsankaram) 21 d’octubre de 2017

Per la seva banda, el Consell Professional de TV3 ha emès un comunicat on rebutja "categòricament" la presa de control dels mitjans de comunicació públics de la Generalitat que consideren que, amb l'aplicació del l'article 155, vol fer el govern espanyol, amb el suport del Partit Popular, el PSOE i Ciutadans. Titllen aquesta mesura d'"atac directe, indigne i impúdic a la llibertat d'expressió, d'informació i de premsa, i a la professionalitat dels seus treballadors".Els professionals dels mitjans públics han rebut el suport des de molts àmbits, com des del mateix diari NacióDigital . També des de les xarxes socials, on els usuaris s'han pres amb un mínim d'humor l'esperpèntica situació.Així, en una piulada hi apareixen unes noies vestides de sevillanes, que se suposa que seran "les noves presentadores de TV3". En un altra, s'hi poden veure alguns personatges emblemàtics de la cadena, com Son Goku, "els joves", les Teresines o Petrifax, posicionant-se contra la intervenció: "TV3 serà sempre nostra".

