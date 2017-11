Mor George Young, l'ànima a l'ombra dels AC/DC i autor de «Love is in the air»

RIP George Young: from the Easybeats to Albert Productions, his influence on Oz music is immeasurable. A true legend https://t.co/940SDUD7Nq pic.twitter.com/my8Vv903bn — Dom Alessio (@domalessio) 23 d’octubre de 2017

ARIA would like to send its deepest sympathies to the family, friends and fans of Easybeats guitarist/songwriter and record producer George Young, who has passed away, aged 70. pic.twitter.com/KmM617VbLp — ARIA (@ARIA_Official) 23 d’octubre de 2017

George Young ha mort aquest dilluns a l'edat de 70 anys. No era el més conegut dels germans Young –Angus i Malcom són famosos per formar part d' AC/DC –, però va ser una peça clau per entendre el so del grup dels seus propis germans –va ser el productor de discos com Let There Be Rock, T.N.T o High Voltage– i també va ser un dels músics més transcendents de la història de la música moderna australiana, de la qual n'és considerat un dels grans compositors.En aquest aspecte, Young destaca per ser el coautor d'èxits tan indiscutibles a nivell planetari com Friday On My Mind, que va interpretar amb la seva pròpia banda, o Love is in the air i Yesterday's Hero, dos grans hits que va interpretar John Paul Young.George Young va néixer el 1946 a Glasgow i als 17 anys va emigrar amb tota la seva família a Austràlia, on va fer-se famós com a guitarrista de The Easybeats. La desfeta del grup l'any 1969 no va aturar la seva trajectòria musical, sinó més aviat tot el contrari. Conjuntament amb Harry Vanda –un altre ex-Easybirds– va signar peces pop per a d'altres músics com John Paul Young, The Angels o Flash and The Pan.

