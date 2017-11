Abertis guanya 735 milions d'euros fins al setembre, un 2% més que l'any passat

Abertis va obtenir un benefici net fins al setembre de 735 milions d'euros, el 2% més que en el mateix període de l'any passat, segons ha informat la companyia presidida per Salvador Alemany. Els resultats trimestrals coincideixen amb una conjuntura marcada per una guerra d'opas presentades per la companyia italiana Atlantia i la madrilenya ACS En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Abertis assegura que en termes comparables el creixement dels benefici ha estat del 20%. En aquests nou primers mesos de l'any, Abertis ha trencat tots els rècords propis al destinar 3.200 milions d'euros a inversions, entre les que destaquen els 2.214 milions per ampliar la participació de Sanef, fins a controlar el 100% de la seva filial francesa.Els resultats d'Abertis aquest 2017 arrosseguen un impacte en la partida de beneficis com a conseqüència de la revalorització comptable de l'Autopista Central de Xile en el mateix període del 2016, després de la seva adquisició.Aquest ajust comptable va suposar un impacte positiu en la partida de beneficis del 2016 de 293 milions d'euros, xifra que en aquest any del 2017 no s'inclou i que fa que els resultats d'un període amb un altre no siguin comparables.Fora d'aquest extraordinari i d'altres de menys rellevants, la companyia assegura que l'increment del benefici ha estat del 20% en termes comparables.El tràfic a la xarxa gestionada per Abertis arreu del món registra increments positius destacant les concessions espanyoles on augmenta el 4,2%, les italianes el 3%, les franceses l'1,4%, les xilenes el 4,2%, les brasileres el 2,8% i el tràfic en les noves concessions de l'Índia amb un creixement del 2,2%.Abertis ha millorat totes les seves principals magnituds en els primers nou mesos de l'any. Els ingressos augmenten un 16% fins arribar als 4.186 milions d'euros, gràcies a la millora del tràfic i de les noves adquisicions a l'Índia i Itàlia, que han permès incrementar el perímetre.El marge brut d'explotació, l'Ebitda (els beneficis abans d'impostos, amortitzacions i interessos financers) s'ha enfilat fins els 2.754 milions d'euros, el 14% més.L'endeutament net consolidat del grup s'ha situat fins al setembre en 15.425 milions d'euros, davant els 14.377 milions d'euros que va tancar el desembre del 2016. Un increment que s'explica per la incorporació de nous actius al perímetre de consolidació i als increments de participacions a Sanef i A4 Holding a Itàlia.

