Torna «Operación triunfo», setze anys després de fer història a la televisió

Va fer història televisiva fa setze anys, i ara torna totalment renovat i amb una acadèmia instal·lada a Terrassa. Aquest dilluns, Operación Triunfo 2017 es posa en marxa a La 1, el canal on va néixer i que ara torna a apostar pel format ideat per Gestmusic Endemol. La directora de la nova edició serà Noemí Galera, acompanyada per Manu Guix, que assumirà les funcions de director musical, i altres noms com Guille Milkyway, Magali Dalix o Vicky Gómez.