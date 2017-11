​Els habitants de la Bisbal del Penedès estan més de 30 hores sense subministrament d'aigua

La Bisbal del Penedès (Baix Penedès) ha restablert a darrera hora del vespre d'aquest diumenge el servei d'aigua, que ha tingut restringit unes 30 hores a causa d'una avaria. La incidència ha afectat unes 1.300 persones. L'alcaldessa, Agnès Ferré, ha explicat que la companyia, FCC Aqualia, no els va donar una previsió exacta del restabliment del servei i que durant tot el dissabte els asseguraven que la reparació era qüestió d'hores. Per aquesta gestió, l'alcaldessa ha animat els veïns afectats a presentar una queixa des de l'Ajuntament, que les agruparà totes "per tenir més força". A més, el consistori reconsiderarà el contracte i buscarà responsabilitats.Ferré ha explicat que, un cop restablert el servei, l'aigua encara ha trigat força en arribar a algunes cases. Així, hi havia llars on només arribava "un filet d'aigua mentre que a d'altres, res". Al migdia el servei ha tornat a funcionar al nucli, però no a alguns barris que queden més alçats, i que han hagut d'esperar fins a aquest diumenge a la tarda per tenir aigua a casa.L'alcaldessa ha criticat la comunicació amb l'empresa: "si et diguessin que és una avaria gran i que s'hi estaran tot el dia, fas una previsió i busques una alternativa", ha comentat. La incidència, al dipòsit d'una de les bombes, ha afectat particulars però també restaurants, bars i la cooperativa del municipi just quan molts veïns aprofiten el cap de setmana per recollir les olives i dur-les.

