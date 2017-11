Rajoy agreuja el conflicte amb el 155, destaca la premsa internacional

Jo CULPO a la UE per haver donat AGALLAS en Rajoy per perpetrar aquest COP D'ESTAT!



I PREGUNTO PARTICULARMENT A TAJANI, JUNCKER I TUSK QUE ES VAREN DEIXAR SOBORNAR amb el premi princesa de asturias a la CONCORDIA jajajajajajajajajaja UN "ALTRE XISTE MACABRO" el SIGNIFICAT DE:



Artículo 96 DE LA CONSTITUCION :



1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.





Dictamen de la Cort Internacional de Justícia de La Haia de 22 de juliol de 2010:



- Declarem que no hi ha cap norma en el dret internacional que prohibeixi o estigui en contra de les declaracions unilaterals d’independència



- Declarem que quan hi ha una contradicció entre la legalitat constitucional d’un estat i la voluntat democràtica d’un poble part d’aquest estat, preval sempre la voluntat democràtica d’aquest poble i declarem que en una societat democratica a diferencia d’una dictadura, no es a Llei la que determina la voluntat dels ciutadans, sino que es aquesta la que crea i modifica quan sigui necessary la legalitat vigent.



CONCLUSIO: si aquests son els principis DEMOCRATICS" de la UE, no hi ha lloc per Catalunya!!



ADEU ESPANYA ADEU UE