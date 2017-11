«Suport absolut a les institucions catalanes»: la intervenció de Bartomeu després de l'anunci de Rajoy

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha fet una intervenció imprevista a l'assemblea del club després de conèixer les mesures aprovades pel consell de ministres del govern espanyol per aplicar l'article 155 i intervenir l'autonomia de Catalunya "Reiterem el suport absolut a les institucions catalanes", ha afirmat el president blaugrana que ha recordat que el club "està al costat del poble de Catalunya i de les seves institucions"."També volem expressar el nostre suport i solidaritat amb els estaments afectats i mitjans públics", ha afegit Bartomeu.El president del Barça ha demanat "serenor": "La reacció ha de ser cívica i pacífica. També al Camp Nou". La intervenció ha acabat amb els aplaudiments dels socis entre crits de "votarem".En una primera intervenció al matí, Bartomeu ha demanat "respecte" pel club després de la polèmica d'aquesta darrera setmana per no haver permès desplegar al Camp Nou una pancarta a favor de l'alliberament del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el president de l'ANC, Jordi Sànchez "Demanem i exigim respecte pel Barça, per la nostra institució, per la llibertat dels nostres socis, i no podem ser mai una eina manipulable per a cap costat, ningú es pot apropiar del nostre escut ni de la nostra bandera, ningú", ha Bartomeu assegurat davant els socis que ha refermat el compromís del club amb el dret a decidir.

