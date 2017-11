Bartomeu, a l'ANC i Òmnium: «Ningú es pot apropiar ni del nostre escut ni de la nostra bandera»

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha demanat "respecte" pel club després de la polèmica d'aquesta darrera setmana per no haver permès desplegar al Camp Nou una pancarta a favor de l'alliberament del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i el president de l'ANC, Jordi Sànchez . "Demanem i exigim respecte pel Barça, per la nostra institució, per la llibertat dels nostres socis, i no podem ser mai una eina manipulable per a cap costat, ningú es pot apropiar del nostre escut ni de la nostra bandera, ningú", ha Bartomeu assegurat davant els socis.El president blaugrana ha afirmat que és "inadmissible" que en l'actualitat i en un estat democràtic s'hagi empresonat als líders de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart , a causa de les seves "ideologies polítiques", però alhora ha demanat respecte als valors del club blaugrana i la seva defensa de la llibertat d'expressió sense ser "manipulats" per ningú."No es pot confondre la responsabilitat com a president del Barça amb la tebiesa que alguns ens atribueixen. Ara més que mai, diàleg i respecte i en el nostre cas esport. El Camp Nou és un espai de concòrdia, respecte i lliure expressió, i ho ha de continuar sent", ha argumentat.Bartomeu ha defensat que la junta actuarà com sempre en defensa del club i dels interessos dels seus socis."Mai posarem en risc la viabilitat del club ni la seva presència en les competicions, amb la il·lusió de guanyar-les totes. La intenció del club és continuar jugant la Lliga, participació a dia d'avui totalment garantida. La viabilitat de la Lliga i el Barça passa en gran part amb continuar amb el nostre vincle".També ha explicat el posicionament del club en els fets del 20 de setembre, amb les primeres detencions a càrrecs públics, i de l'1 d'octubre, dia del referèndum, quan l'equip va jugar contra la UD Las Palmas al Camp Nou a porta tancada."Les circumstàncies i el moment històric que viu Catalunya em porta a explicar el posicionament del Barça davant aquesta situació tan excepcional. El passat 20 de setembre, amb les primeres detencions, el club va mostrar la seva condemna a una actuació contra democràcia, llibertat d'expressió i dret a decidir, principis que sempre han format part del compromís del Barça amb Catalunya", ha recordat.Així, l'1 d'octubre, davant una situació "excepcional", el propi Bartomeu va optar per jugar a porta tancada malgrat que molts socis demanaven suspendre el partit davant uns fets "lamentables"."Va ser la decisió més difícil que he hagut de prendre des que sóc president. Després de no aconseguir que se suspengués, i d'escoltar a tots en el club, vaig decidir personalment jugar a porta tancada", ha explicat."Sé que en aquell moment aquesta decisió no va ser compartida per molta gent, fins i tot per Vilarrubí i Monés que van decidir dimitir, cosa que respecto i els agraeixo la seva dedicació al club aquests anys. Davant la gravetat dels fets, el club va proclamar 'diàleg, respecte i esport'. Ningú pot dubtar del compromís del Barça davant la societat catalana", va concloure.

