Els treballadors del MACBA suspenen la vaga després de 65 dies

12:08 Cada vegada més persones arriben al tall de Puigcerdà que manté bloquejat l'accés amb la Catalunya Nord.

12:02 La plaça Sant Jaume de Barcelona s'omple per reclamar l'alliberament dels presos polítics

11:56 L'AP-7 fa més d'una hora que està tallada al seu pas per Tarragona. Informa Jonathan Oca.

11:54 La Guàrdia Civil reté durant una hora alguns sindicalistes de la CNT al Port de Barcelona que volien desplegar una pancarta sobre la vaga general. #PoliceGoHome



Hem intentat despenjar una pancarta al Port amb @PortuariosCNT



Per pressió de la @guardiacivil no hem pogut acabar



Hem intentat despenjar una pancarta al Port amb @PortuariosCNT

Per pressió de la @guardiacivil no hem pogut acabar

11:25 El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmat que "no hi ha incidents greus" a Catalunya fruit de la vaga general. Segons Zoido, "la tònica general és que no hi ha incidències importants".

11:10 La Policia Nacional actua amb contundència per obrir una via tallada pels manifestants a la Gran Via de Barcelona.

11:11 L'ex-líder d'Unió Ramon Espadaler serà el número tres de la llista del PSC a les eleccions del 21-D. Els socialistes es presentaran als comicis amb Units per Avançar, el nou partit impulsat per l'extinta Unió.

10:56 La C-55 es troba totalment col·lapsada al seu pas per Manresa. Informa Pere Fontanals.

10:51 A Barcelona s'han tallat les Rondes, la Diagonal, l'avinguda Paral·lel i els accessos a l'estació del Nord d'autobusos, segons la Guàrdia Urbana, que recorda que la plaça Cerdà ja s'ha obert.

10:00 h #infotrànsit



- Trànsit normalitzat a la Pl Cerdà.

- Fem desviaments a la Pl Botticelli.

- Av Diagonal (Av Maria Cristina) tallada ambdós sentits.

- Av Paral·lel tallat a Drassanes i Pl Josep Carner.

- Tallats els accessos de BUS a l'Estació del Nord. — Guàrdia Urbana BCN (@barcelona_GUB) 8 de novembre de 2017

10:30 Més de 500 persones tallen els dos punts fronterers de Puigcerdà amb la Catalunya Nord

10:28 Oriol Junqueras envia un missatge a través de Twitter: «Els catalans i catalanes som gent de pau. La nostra causa és la de la raó sense violència. Fem que sigui així sempre. Avui també.»



"Els catalans i catalanes som gent de pau. La nostra causa és la de la raó sense violència. Fem que sigui així sempre. Avui també." — Oriol Junqueras (@junqueras) 8 de novembre de 2017

10:09 Tallen la circulació a la C-35 i l'AP-7 en ambdós sentits a Cardedeu i col·loquen pneumàtics al mig de la carretera; explica Jaume Ventura.

⚠️ Atenció ⚠️

AP7 i C35 tallades en els dos sentits a l’altura de #Cardedeu#VagaGeneral8N pic.twitter.com/dQb3CbmRwi — CDR - Cardedeu (@CDRCardedeu) 8 de novembre de 2017

09:41 VÍDEOS i FOTOS Unes 600 persones bloquegen durant més d'una hora l'autopista C-58 a Sabadell; informa Albert Segura.

09:36 Mig centenar de talls en carreteres i afectacions al tren per paralitzar el país. Les incidències es reprodueixen a les principals artèries, com la frontera i les entrades i sortides a Barcelona, però també en vies secundàries. També s'han produït interrupcions a Rodalies, la línia del Vallès de FGC, l'AVE a Girona i el metro de Barcelona funciona al 85%; per Jordi Bes i Esteve Plantada.

09:03 Música al tall de la C-25 i la C-55, aprofitant que una rotonda uneix les dues vies. Informa Pere Fontanals.

07:51 Unes 400 persones tallen la frontera a Puigcerdà, en un operatiu que ha començat abans de les 7 del matí. Informa Ivan Sanz Tusell.

07:07 La vaga general comença amb una desena de talls en carreteres, com a l'AP-7, l'A-2 i la N-II.

22:09 Foment del Treball alerta que el procés judicial sobre la legalitat de la vaga general continua. Celebra que a l'escrit de la sala del social es clarifiqui que és aquesta instància qui ha de resoldre la qüestió.

22:09 (previous day) Les parelles de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart fan una crida a no oblidar els presos polítics en un acte a la UB

20:20 Rodalies preveu servei normal per a aquest dimecres, "tot i que es pot veure afectat per la vaga". Si hi haguessin afectacions se n'informaria al llarg del dia, indica Renfe.

Demà es preveu servei habitual tot i que es pot veure afectat per la vaga. Si es produïssin afectacions, informarem durant el dia de demà. — Rodalies Catalunya (@rodalies) 7 de novembre de 2017