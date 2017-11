Troben morta la dona de 84 anys de Cervià de Ter desapareguda dimecres

La veïna de Cervià de Ter (Gironès) que va desaparèixer fa dos dies ha aparegut morta aquest divendres a Cornellà de Terri (Pla de l'Estany). L'avís l'ha donat un motorista pels volts de les tres de la tarda quan ha trobat el cotxe que conduïa la víctima bolcat al quilòmetre 3 de la carretera GI-514, al veïnat de Tomet.El vehicle ha caigut per un desnivell de set metres al marge d'aquesta via. La dona, Teresa Nierga, tenia 84 anys i vivia sola. Dimecres al matí va agafar el cotxe per anar al mercat a Banyoles, com feia sovint, i després va conduir fins a Camós (Pla de l'Estany). Allà va ser on se la va veure per darrera vegada. D'aleshores ençà, es va activar un dispositiu per intentar localitzar-la. La recerca s'havia intensificat aquest dimecres per terra i aire amb efectius dels Mossos d'Esquadra, Bombers i Agents Rurals que la cercaven a la zona compresa entre Bordils, Cervià, Cornellà del Terri i Sant Julià de Ramis.Familiars i amics van difondre ahir les imatges de la desapareguda així com del vehicle que conduïa a través de les xarxes socials perquè la gent pogués aportar informació en cas d'haver-la vist.

