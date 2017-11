​El patrimoni de Televisió de Catalunya

El programa «Infidels» de TV3. Foto: TV3.

que estem vivint sobre la televisió pública catalana. No tinc cap interès en propagar rumors ni especulacions de cap mena sobre aquest tema. Em semblaria una irresponsabilitat. Senzillament, em dedicaré a esperar que no passi res estrany. Però, pel que pugui ser, com que m’acompanya una bona memòria televisiva, em ve de gust fer-li un homenatge a aquella que coneixem com La Nostra.Es diu Arxiu TV3 Catradio (@arxiuTV3CR) i qui ho desitgi pot comunicar-s’hi per a demanar que pengin a la web de TVC i de Catalunya Ràdio qualsevol contingut que hagin emès al llarg de la seva història. I del qual en tinguin els drets d’emissió, esclar. Fa unes setmanes els vaig demanar que recuperessin la mítica sèrie Oliana Molls. Em van fer cas i el dia següent ja estava a la web. Però només van posar la segona temporada, clarament inferior a la primera! Els ho vaig dir i de seguida ho van arreglar. Des de llavors Oliana Molls i l’astàleg de bronze ja es pot revisar. Quina meravella!, aquella comèdia de Cassen que em feia pixar de riure. Això va fer despertar l’instint d’un altre nostàlgic, que va sumar al meu tuit una altra petició: el programa Qui? sensacional joia de principis dels anys noranta: obres de teatre policíaques, escrites expressament per TV3, amb grans actors sobre l’escenari, amb la participació del públic assistent i emeses en directe des del teatre Victòria. El dia següent De professió API i Qui? ja estaven disponibles senceres. Quina eficiència!valguin aquests exemples tan sols com a il·lustradors de la feina que s’està fent a l’arxiu de Televisió de Catalunya. Són més de trenta anys d’història, d’història viva, d’història ben guardada, ben classificada i que és un encert fenomenal posar-la a l’abast de tothom de manera tan neta, clara, diligent. Podeu demanar el que vulgueu i segur que us ho buscaran. He vist que hi ha persones encara més rebuscades que jo, que desitgen “aquelles imatges d’aquell programa en concret que només es va emetre un sol dia”. Doncs pot ser que ho trobin!aneu a la llista de programes, cliqueu a “Tots” i us apareixeran alfabèticament. Trobareu, per exemple: Arnau, Arròs covat, Àngels i Sants, Bocamoll, Bola de drac, Bestiari il·lustrat, Col·leccionistes, De llibres, De vacances, Doctor Who, Dinamita, Efecte mirall, El cangur, El club, El convidat, El cor de la ciutat, El favorit, El nan roig, Estació d’enllaç, Guaita què fan ara, Identitats, Infidels, Jo vull ser, Judes Xanguet i les maniquins, La columna, Les fabuloses tortugues ninja, La Lloll, La nit al dia, L’hora del lector, Millenium, No passa res, Oh Europa!, Òpera en texans, Pedralbes Centre, Pop ràpid, Quico, Rosa, Retrats, Sis a traïció, Sitges, Secrets de família, Toc de llum, Teresina S.A, Una altra cosa, Via llibre, Xoooof...Doncs imagineu tot el que falta. Si tingués cinc mans no tindria prou dits per comptar tots els programes que voldria demanar-los. Així, a raig i sense ordenar-ho gaire: Àngel Casas Show, Tot un senyor, Sóc com sóc, La vida en un xip, Vostè jutja, Blanc o negre, El joc del segle, Les claus de vidre, Kiu i els seus amics, Tres i l’astròleg, La parada, Agència de viatges, Digui digui, Sense titol, 100% futbol, Tres estrelles, Un tomb per la vida, Aquest any cent, Actual, Trossos, Arsenal, Estoc de pop, Persones humanes, Dies de transició, Bona cuina, Betes i films, Si l’encerto l’endevino, L’avi Bernat, Dit i fet, Malalts de tele...I Filiprim, només faltaria, que dos cops per setmana dona nom a aquest article i que del que tant me’n recordo. La majoria dels que el feien ja no hi són –Josep Maria Bachs, Jaume Perich, Jaume Sorribes, Jordi Estadella, Llàtzer Escarceller- però va crear escola. Feia humor intel·ligent, entretenia i feia pensar. Forma part del patrimoni immens de Televisió de Catalunya. Patrimoni que ara podem rememorar, revisar i gaudir. I protegir, molt important, protegir.

