VÍDEO El «Polònia» versiona el «Help Catalonia» d'Òmnium: «Forget Catalonia»

Òmnium Cultural va fer públic un vídeo en anglès a principis de setmana demanant "ajuda" al món per la repressió que s'està vivint a Catalunya. Apel·lant a la bona voluntat dels europeus, la noia que surt davant la càmera demana mediació internacional per dur a bon port el conflicte amb l'Estat. El vídeo ha tingut molt ressò a les xarxes socials. Des de l'independentisme s'ha fet córrer com la pólvora per fer-lo el màxim de viral possible i, des de l'unionisme, s'ha criticat amb duresa.Entre lloances i crítiques, ha arribat el Polònia de TV3 i, com no podia ser d'una altra manera, n'ha fet una versió alternativa. En el vídeo editat pel programa d'humor, qui surt al capdavant és la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria, qui demana a Europa que miri cap a un altre costat i deixi a Espanya gestionar-ho la situació per ella mateixa davant els "deu, vint o dos milions i mig" de catalans -o "catalufos"- que volen la independència de Catalunya.

