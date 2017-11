​De Guindos descarta un «corralito» a Catalunya

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha assegurat aquest dijous, després de l'anunci de la continuació del procés per activar l'article 155 de la Constitució , que el seu executiu està fent "tot el millor" i tot "el que està a les seves mans" per "garantir la prosperitat de la societat catalana i espanyola en el seu conjunt", i ha descartat un "corralito".El ministre ha qualificat de "raonable" la decisió de les entitats financeres de treure les seus socials de Catalunya i ha assegurat que hi ha "entrades netes" de dipòsits a aquestes entitats des que van anunciar el canvi del seu domicili social.Ha negat taxativament la possibilitat que hi hagi un "corralito" a Catalunya, perquè "les dues grans entitats financeres estan perfectament sota el paraigua del BCE, el fons de garantia de dipòsits espanyol i tenen tot el suport del govern espanyol". "No generem cap tipus d'expectativa irracional que a més no es complirà: no hi haurà 'corralito'", ha sentenciat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)