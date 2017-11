Abertis veu «millorable» l'opa d'Atlantia

El Consell d'Administració d'Abertis, reunit aquest dimecres a la seu de Madrid, ha aprovat per unanimitat l'informe en el que valora l'oferta pública d'adquisició (OPA) presentada per Atlantia, la qual considera que és "positiva i atractiva des del punt de vista industrial, tot i que considera que el valor de la contraprestació en efectiu és millorable".Els accionistes d'Abertis tenien fins al 24 d'octubre per dir si acceptaven o no l'opa d'Atlantia, però la contraopa presentada aquest dimecres per ACS ha fet que aquest termini quedés en l'aire, a l'espera que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) doni una nova data de límit per a l'acceptació d'una de les dues ofertes. Ara, la CNMV ha d'analitzar la documentació presentada per ACS abans d'autoritzar l'opa presentada pel grup presidit per Florentino Pérez. No hi ha un termini determinat perquè això passi. Un cop la CNMV accepti l'oferta, s'obrirà un termini perquè els accionistes diguin si accepten o no les ofertes.L'oferta que la filial alemanya d'ACS, Hochtief, va presentar dimecres a Abertis és de 18,76 euros per acció, un 13,7% més que la que va fer Atlantia, de 16,5 euros per acció. L'oferta d'Hochtief implica valorar Abertis en 18.580 milions d'euros. Els accionistes d'Abertis disposats a acceptar l'oferta poden triar entre rebre 18,76 euros per cada acció i/o un intercanvi de 0,1281 accions noves de Hochtief per cada acció d'Abertis, una contraprestació disponible per un 19,5% de les accions de la catalana.Dimecres les accions d'Abertis i ACS es van disparar a borsa després de fer-se pública la contraopa. Abertis va liderar els guanys del dia amb un increment del 7,02% i un preu de 18,84 euros per acció, per sobre dels 18,76 euros oferts per ACS en el seu intent per comprar la cotitzada catalana. Per la seva part, ACS va pujar un 5,17%. Aquestes dues companyies van impulsar l'Ibex 35 aquest dimecres, que va tancar amb 10.273,4 punts i guanys del 0,55%.

