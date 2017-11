El temporal, contra la policia espanyola: uns arbres cauen sobre els seus vehicles

El temporal de pluja i vent que ha passat per sobre de tot el Camp de Tarragona ha causat centenars d'incidències. A Salou s'han inundat diferents zones com el barri de la Salut i el passeig Jaume I i també s'han trencat diversos arbres i moltes branques.Alguns d'aquests arbres han caigut damunt les furgonetes dels antidisturbis de la policia espanyola que hi ha aparcades prop de l'Hotel Negresco, on s'allotgen desenes d'agents. En el moment de l'accident no hi havia cap agent a prop i no hi ha hagut ferits.

