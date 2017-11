L'ANC i Òmnium mostren la pancarta que el Barça no ha deixat entrar al Camp Nou

Una pancarta que l'ANC, Òmnium i la Plataforma Pro Seleccions volien entrar al Camp Nou. Foto: ANC

Creiem que el missatge del @FCBarcelona_cat no representa el sentiment de la majoria de l'afició, per això rebutgem la invitació a la llotja pic.twitter.com/cjQ4ShWapv — Assemblea Nacional (@assemblea) October 18, 2017

Qui sent el "més que un club" no penjaria aquesta pancarta al camp.#LlibertatJordis https://t.co/HAnzsd4pJ0 — Assemblea Nacional (@assemblea) October 18, 2017

Agraïm el gest del @FCBarcelona_cat en solidaritat amb el president d'@omnium i, amb el màxim respecte al club, volem comunicar que aquest vespre el seient a la llotja que ens han cedit restarà buit, denunciant així la manca de llibertat de @jcuixart ▪️https://t.co/6bxUwtyY69 — Òmnium Cultural (@omnium) October 18, 2017

L'ANC, Òmnium i la Plataforma Pro Seleccions Catalanes han presentat aquest dimecres pancartes que el Barça no ha deixat a l'estadi pel partit que aquest vespre disputen contra l'Olympiacos grec. És el primer partit dels blaugrana al Camp Nou després del referèndum de l'1 d'octubre, de la repressió posterior de l'Estat i dels empresonaments de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.Aquest és el material que el club no ha volgut que entrés al camp, que conté la imatge de les dues cares de Sànchez i Cuixart i el lema "Freedom! Freedom!" -"Llibertat! Llibertat!", en anglès-:Per contra, el Barça desplegarà una pancarta amb el lema "Diàleg, respecte i esport", i ha convidat a la Llotja President Suñol Agustí Alcoberro, vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), i Jordi Bosch, secretari d'Òmnium Cultural. La invitació, però, ha estat rebutjada per les entitats, que també han criticat la pancarta. "Ens hagués agradat que el Barça prengués partit clarament. Hem decidit no assistir", ha asseverat Alcoberro en una entrevista a La Sexta.Després del referèndum de l'1 d'octubre i de l'onada repressiva de l'Estat. La junta directiva del Barça va decidir aquell diumenge electoral disputar el partit contra Las Palmas a porta tancada, mentre al carrer la policia espanyola i la Guàrdia Civil carregaven contra els votants. La decisió que va disgustar bona part dels aficionats per la indefinició del club en una qüestió central al país. Dies més tard, el Barça va fer costat a la proposta de diàleg entre el govern espanyol i català per solucionar el conflicte.

