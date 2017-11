Convocada una reunió urgent de Renfe a Montcada per tractar la seguretat de les estacions

Renfe ha convocat l'Ajuntament de Montcada i Reixac a una nova reunió per abordar les reclamacions realitzades pel consistori sobre l'adaptació dels accessos i l'adequació de les andanes a quatre de les cinc estacions del municipi. La trobada es produeix després que l'alcaldessa de la localitat, Laura Campos, mostrés la seva indignació per l'anul·lació reiterada de reunions per part del gestor ferroviari des del passat mes de juny.La cita se celebrarà el 23 d'octubre a Montcada i Reixac i hi assistirà el responsable de Rodalies a Catalunya, Félix Martín. Durant la trobada, Campos lliurarà a Martín les 1.326 signatures recollides per l'Associació de Veïns de Can Sant Joan, que reclamen millores en l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda i les que porten cotxes de nadons.En l'escrit rebut la setmana passada de Renfe, el seu responsable suspenia la reunió argumentant les reiterades convocatòries de vaga general i que l'obligaven a centrar tots els seus esforços en l'atenció dels seus clients i la planificació del servei. En el correu rebut, el director del servei de Rodalies a Catalunya, Félix Martín, lamentava que no es pogués comprometre a buscar una nova data com a conseqüència de "l'actual situació d'incertesa".L'alcaldessa Laura Campos ha celebrat que hi hagi finalment data, però s'ha mostrat sorpresa "que fa una setmana fos impossible trobar una data per a la reunió i després de mostrar el malestar als mitjans de comunicació la situació hagi canviat".La batlle ha explicat que l'objectiu del consistori és millorar la seguretat i accessibilitat per als usuaris perquè les estacions "són anacròniques, precàries i obsoletes i Renfe vulnera sistemàticament el dret a la mobilitat a una gran part de la població". "Montcada i Reixac ha estat històricament un ciutat maltractada per les infraestructures i, per això, exigim recuperar la nostra dignitat com a poble", ha assenyalat Campos.

