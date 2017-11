Cinc encaputxats assalten una masia del Gironès i ruixen la propietària i el gos amb extintors

La façana de la masia de Vilablareix Foto: ACN

Cinc encaputxats han intentat assaltar una masia de Vilablareix (el Gironès) ruixant la seva propietària i un dels gossos amb extintors. Els fets van tenir lloc aquest dimarts en plena matinada.Cap a quarts de quatre de la nit, la víctima es va despertar perquè va sentir els lladrucs dels animals. La dona, una advocada penalista, va sentir uns cops molt forts a la porta i va obrir una finestra per veure què passava. Segons ha avançat El Punt Avui , només va tenir temps de veure un moment els cinc lladres abans no la ruixessin amb "un fum blanc". La víctima va tancar ràpidament la finestra, va anar a protegir els seus fills i va alertar ràpidament els Mossos d'Esquadra. La policia sospita que els assaltants, que van fugir, són els mateixos que ja han comès quatre robatoris amb violència a Bescanó (el Gironès) aquests darrers mesos.L'assalt que la propietària de la masia va aconseguir frustrar va tenir lloc aquest dimarts a la matinada. La nit abans, segons relata la víctima, ja havia escoltat sorolls a fora i havia sentit lladrar els gossos (un pastor alemany i un santbernat). Va obrir la finestra i va cridar, però ningú va respondre.Dimarts, però, la situació va ser ben diferent. L'advocada es va despertar cap a quarts de quatre, perquè els gossos tornaven a bordar. Aquest cop, a més, va escoltar un dels animals fent sorolls d'atac i va sentir com algú colpejava la porta del mas amb violència.La víctima va obrir la finestra i només va tenir temps de veure cinc encaputxats, vestits completament de negre, abans no la ruixessin amb un extintor. L'advocada relata que li van llançar un "fum blanc" a la cara, que va impregnar també tot el marc de la finestra. No va saber que era pols d'extintor fins després, quan els lladres ja havien marxat (en un primer moment, es va pensar que podria ser un somnífer).La propietària explica com va tancar la finestra, es va posar a cridar, va anar a protegir els seus fills i va alertar ràpidament els Mossos d'Esquadra. La policia va arribar a la masia en poc menys de deu minuts, però els assaltants ja havien fugit.Tot i que els mossos van intentar fer recerca, la banda va aconseguir escapar (perquè la masia es troba a prop d'una cruïlla que porta a diferents direccions). Els assaltants van deixar les marques dels cops a la porta d'entrada. No la van aconseguir esbotzar, però, perquè està reforçada i té doble blindatge.Aquest cop, els lladres no es van endur cap botí. A més de la mestressa, però, també van ruixar el santbernat amb extintors (l'altre gos, el pastor alemany, no, perquè estava malalt i l'advocada el tenia lligat). La víctima relata com, a més de la finestra, un tros del pati del mas va quedar emblanquinat i com els lladres van abandonar allà les ampolles d'extintors.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar localitzar els assaltants i sospiten que es tracta de la mateixa banda que, aquests darrers mesos, ja ha fet quatre robatoris violents al municipi veí de Bescanó. Tant pel què fa al número d'assaltants –cinc- com per la manera d'actuar.El primer assalt va tenir lloc a principis de juliol. Uns lladres van entrar al restaurant L'Estanc Nou d'Estanyol, van amenaçar els propietaris amb armes i van endur-se'n joies i uns 7.000 euros en efectiu.A finals d'aquell mes, un grup de lladres van irrompre a casa d'un empresari situada al Pla de Trullàs de Vilanna. Els van amenaçar amb una pistola tant a ell com a la seva filla, es van endur 1.200 euros i aparells de televisió.A finals d'agost, cinc homes van irrompre a l'habitatge dels amos de la rostisseria La Cresta, situat a Bescanó mateix. Els encaputxats van sorprendre el matrimoni i el seu fill dormint, els van amenaçar amb ganivets i es van endur un botí de més de 10.000 euros. Per assegurar-se la fugida, van marxar deixant les víctimes lligades amb roba i cordills.El darrer dels assalts va tenir lloc la matinada del diumenge 8 d'octubre. Els encaputxats, que parlen amb accent sud-americà, van entrar de nit al Mas Can Bonic de Vilanna i van sorprendre el propietari mentre dormia. El van lligar amb brides, el van encanonar amb una pistola i van amenaçar de tallar-li un dit. Els lladres es van endur 800 euros i el seu telèfon mòbil i, abans de marxar, van dur la víctima a la casa on hi viu el matrimoni que fa de masovers. Allà van colpejar l'empleat i van marxar deixant-los tots tres lligats amb brides.

