Neix a Manresa un festival en homenatge a músics i cantautors difunts

"El nostre objectiu és normalitzar la mort donant-li vida". Així és com Jordi Jet Serra Morales explica el perquè del Mercat de Música Morta de Manresa (MMMM), una proposta musical la principal característica de la qual és homenatjar i reivindicar el llegat d'aquells artistes que ja no hi són. La idea de retre tribut a cantautors i músics difunts feia un any que rondava pel cap de Serra, però per dur a terme un esdeveniment que tingués sentit i que quallés, necessitava el suport d'entitats culturals i veïnals de la ciutat, sobretot de les del Barri Antic, que era on tenia pensat emmarcar l'acció. Aquest jove manresà, director de la plataforma Cultura del Bé Comú, va ser un dels impulsors del Festival Artístic del Barri Antic, amb l'objectiu de dinamitzar la zona de la ciutat, moltes vegades oblidada i, sovint, estigmatitzada.Després que l'Ajuntament de Manresa decidís assumir la gestió directa del mercat de Puigmercadal, que passava per uns moments difícils i incerts, a hores d'ara ja s'estan duent a terme una sèrie d'iniciatives per tal d'elaborar un projecte que millorarà l'equipament. És per això que al consistori li va com anell al dit que la Cebecé hagi decidit que l'escenari principal del festival sigui justament l'interior del mercat.L'MMMM, a banda de voler commemorar artistes finats i de posar en valor el nucli històric de la ciutat, també pretén col·locar la capital del Bages dins el circuit català dels "estils musicals més marginals, com són el garage, l'indie i tot allò que fa una mica més de soroll", ha explicat Jet Serra, que ha volgut agrair ferventment la bona resposta per part de totes les entitats, associacions i institucions, "que s'han bolcat a la iniciativa d'una manera espectacular".Com assegurar que la ciutadania s'assabenti que se celebra el MMMM? Doncs posant-hi pel mig un taüt. Disposar d'aquest element per cridar l'atenció de la gent ha estat clau perquè es fes boca-orella del festival. Es tracta d'una donació anònima que se sortejarà entre totes aquelles persones que segueixin el perfil (tant de Facebook, d'Instagram, com de Twitter) del Mercat de Música Morta de Manresa, el darrer dia del festival. "El taüt, a banda de per cridar l'atenció, ens serveix per treure la mort de l'espai on estem habituats a situar-la i també per confrontar-nos-hi d'una manera diferent, amb la voluntat de normalitzar-la", ha recalcat el pioner de la iniciativa.El Mercat de Música Morta de Manresa arrencarà per la vigília de Tots Sants, el dimarts 31 d'octubre, amb un concert de tribut a Leonard Cohen per part del barceloní Gerard Vidal, alies The Bird Yellow. Tindrà lloc a les vuit del vespre a la rebotiga de Killing Weekend. La programació seguirà amb l'actuació del manresà Jos Racero, que farà les delícies dels amants de Prince, interpretant temes tan coneguts com Purple Rain o Kiss, però també peces que només els fans més incondicionals coneixen. El concert es farà a la Barlins Teatreria i començarà a dos quarts de deu del vespre. Per acabar, l'adorada Amy Winehouse reviurà de la mà de Maria Ribot i del solsoní Eduard Gener, que faran un repàs del seu repertori al bar Nais, a les onze de la nit.Tots tres concerts s'emmarquen dintre l'apartat anomenat In Memoriam, en el qual s'ha intentat retre tribut a artistes morts recentment. "Els recitals seran tastets profunds; no seran llargs. Per tant, es podran veure tots tres perquè no se solaparan", ha puntualitzat Serra.Les activitats es reprendran dimecres, coincidint amb Tots Sants (no és casual), amb la plaça de Puigmercadal vestida de gala. Des de les nou del matí i fins les tres de la tarda, les botigues de dins el mercat romandran obertes i, a l'aire lliure, s'hi situaran les tradicionals parades de flors que cada dijous hi ha a la plaça Europa, així com també el Mercat Somiatruites, amb productes artesanals. Tot això ha estat coordinat amb l'ajuda de MengemBages, en tant que dinamitzadora del mercat.Paral·lelament a aquesta fira estàtica, a dos quarts d'una del migdia la coral masculina Lupulus Emsembla duran a terme un concert de música barroca, clàssica i antiga. El recital es durà a terme dins l'anomenat Vermut solemne pels difunts, "una proposta que pretén fer una mica de sàtira de les misses solemnes i que proposa redimensionar aquest estil musical". Durant el concert, que es farà a l'interior del mercat de Puigmercadal, hi haurà servei de bar així com també diverses tapes cuinades pels paradistes per a poder dinar.L'apartat Reviure els morts serà el que clourà el segon dia del festival. Es tracta de la proposta que pretén fer entrar Manresa en el circuit musical més esvalotador. Tindrà lloc, també, dins del recinte del mercat, i començarà a les sis de la tarda amb el duet Retirada!, format pel bateria Albert Isnardo i pel cantant i guitarrista Daniel Ramos que es mouen entre el post-rock i l'indie i que beuen de grups com Mogawi, Low o The Notwist. Una hora i mitja més tard serà el torn de L'Hereu Escampa, format pels manlleuencs Carles Generó (guitarra i veus) i Guillem Colomer (bateria i veus). Amb set anys de trajectòria i tres discos a l'esquena, el conjunt farà ballar de valent els enamorats del heavy i el punk. La vetllada acabarà amb un concert de tribut al grup de rock americà Linkin Park que anirà a càrrec d'Hybrid Park, una banda la majoria de components de la qual són bagencs.L'MMMM s'acomiadarà el dijous dia 2. Ho farà amb un cercatasques tradicional que han batejat com la Marxa Fúnebre. Amenitzada per la popular Tuna Tuninya, el recorregut començarà a les vuit del vespre a l'Espai Rubiralta i acabarà a la Vermuteria Santa Rita. La marxa passarà pels diversos bars del Barri Antic que ofereixen el pintxo-pote (cervesa i tapa). Després d'això, el bar Nais acollirà una jam session en la qual totes aquelles persones que tinguin ganes d'homenatjar un músic a través de les seves cançons, ho podran fer amb total llibertat."Una de les parts més importants i transformadores del festival és l'apartat del dol, on treballarem, a través d'un taller per adults, com acompanyar en el dol els infants", comenta Serra. Aquesta activitat, que estarà dirigida per la pedagoga Neus Ballesteros i per l'especialista en dol infantil Àngels Miret, tindrà lloc el mateix dijous, a dos quarts de set de la tarda, a l'Espai Rubiralta."Si el festival vibra amb tanta potència com ho ha fet durant la seva organització, segur que tindrà continuïtat", ha sentenciat Jet Serra. Aquesta màxima també l'ha subscrit la regidora de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, que ha elogiat la iniciativa i ha celebrat les sinergies que s'han creat al voltant d'aquesta: "és un festival amb cara i ulls que ve a crear circuit i que ha atès moltes vessants", ha afirmat.L'MMM compta amb el suport econòmic de les regidories de Joventut i de Comerç (Mercat de Puigmercadal) de l'Ajuntament de Manresa, que suma un total de 1600 euros. La resta de diners que s'han aconseguit (4000 euros) són a través de patrocinis amb espècies. En aquest darrer grup hi trobem les marques de cervesa Mahou i Guineu, el CAE, l'Associació de Veïns del Barri Antic, la Casa de la Música de Manresa, la plataforma L'Antic i el Comissionat del Centre Històric, entre d'altres.Tot i així, però, i tal com ha explicat Serra, "hi ha una part que haurà de suportar el públic". En aquest sentit, i posant de manifest que "no ha de ser només l'alcohol" el que aporti beneficis, l'alma mater de l'MMMM ha dit que "hi haurà una forma de col·laboració que serà a través de la venda d'un record". Un record que molt probablement serà una flor, i que es vendrà durant tots els dies del festival, a la voluntat. "Jo entenc la cultura com a lliure però no gratuïta", ha expressat Serra, que ha afegit que "per mi això és una premissa molt important per capturar la gent cap al fet cultural i després donar a entendre el valor i la necessitat de pagar la cultura".

