El festival Filmets de Badalona torna amb 250 curtmetratges a competició

El Filmets Badalona Film Festival arriba a la seva 43a edició consolidat com a gran aparador i prescriptor de curtmetratges a nivell internacional. Enguany la secció oficial compta amb 250 treballs procedents dels cinc continents que opten a un dels tretze premis de les diferents categories. L'edició d'aquest any compta amb Alemanya com a país convidat, una de les indústries del curtmetratge més potents d'Europa.Tant el director del festival, Agustí Argelich, com el conseller delegat de Badalona Comunicació, Josep Viñeta, han destacat el "salt qualitatiu" que suposa comptar per primera vegada amb més d'una vintena de directors que presentaran la seva pel·lícula. "Sempre hem tingut grans treballs, però ens faltava la implicació dels creadors", assenyala Viñeta, en al·lusió a l'interès creixent pel festival a nivell internacional. El director del certamen ha afegit que vindran "més directors que ma", fet que donarà un component molt important al certamen.Dels 250 curtmetratges a competició de la secció oficial, la majoria –al voltant de 120– són de ficció i n'hi ha també un centenar d'animació. Arriben treballs dels cinc continents i, per primera vegada, hi haurà curtmetratges provinents de països com Senegal, Kosovo o Georgia. En total es projectaran més de 44 hores de cinema.També hi haurà 21 pel·lícules produïdes a Catalunya, de les quals són quatre de la ciutat de Badalona –l'any que n'hi ha més. Això demostra el nivell del nostre talent, assegura Argelich. Entre els artistes catalans protagonistes destaquen noms com Francesc Orella, Lluís Marco, Nora Navas, Marta Marco, Miki Esparbé, Joan Pera, Roger Pera, Miquel Sitjar o Lloll Bertran.La pel·lícula que obrirà el festival serà La femme et le TGV, protagonitzada per Jane Birkin, i que es projectarà el 20 d'octubre en presència del seu director, Timo Von Gunten. Per a la clausura del festival està prevista la projecció de Blue Borsalino, protagonitzada per David Wenger i dirigida per Mark Lobatto. El lliurament dels premis als guanyadors, la Nit de les Venus, serà emès en directe per Televisió de Badalona.

