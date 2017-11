Detingudes quatre persones més pels atacs violents del 9 d'octubre a València

⏩ Això és el que estem vivint ara mateix mentre ens manifestem a #València: agressions feixistes amb complicitat de @policia #9O pic.twitter.com/Hx1o41LxMk — Arran #Independència (@Arran_jovent) October 9, 2017

ME ACABA DE AGREDIR UNA ULTRADERECHISTA. Me ha tirado un te caliente en la cara. Está todo en este vídeo. Otros me han amenazado de muerte. pic.twitter.com/7e7erLmx49 — Miquel Ramos (@Miquel_R) October 9, 2017

Segunda agresión que recibo hoy por parte de fascistas mientras cubro la manifestación de la izquierda valencianista en València. VIDEO👇🏽 pic.twitter.com/y4j7KiEg9y — Miquel Ramos (@Miquel_R) October 9, 2017

Fascistas agrediendo a gente por las calles de Valencia tras la manifestación.



pic.twitter.com/OSglfip3Pj — Bari Dz. (@Bari_Dz) October 9, 2017

Saludos y gritos nazis, amenazas y mucho odio. La extrema derecha se pasea una vez más impunemente el 9 d'Octubre, día de los valencianos pic.twitter.com/wulsEnjP9f — Escanyat (@escanyat) October 9, 2017

Agents de la Policia Nacional espanyola han detingut quatre persones més per la seva presumpta relació amb els actes violents protagonitzats per grups ultra d'extrema dreta el passat 9 d'octubre a València. En total, el nombre d'arrestats ascendeix actualment a vuit, segons ha pogut saber Europa Press.Aquestes quatre detencions se sumen a quatre més registrades entre el dimecres i el divendres de la passada setmana.En relació amb aquest assumpte, la Fiscalia Provincial de València va obrir d'ofici una investigació per aquests incidents, que es van produir en una manifestació no autoritzada el 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, per part d'un grup de violents d'extrema dreta a participants i periodistes que cobrien la manifestació convocada per la Comissió 9 d'Octubre sota el lema "Sí al valencià".Per la seva banda, el delegat del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, va remetre la passada setmana un informe al Ministeri Públic amb les primeres investigacions de la policia i identificacions.Paral·lelament, la Xarxa Espanyola d'Immigració i Ajuda al Refugiat va presentar a la Fiscalia una denúncia perquè s'investiguessin aquests atacs, que atribueixen a "integrants" del grup ultra Yomus.Per la seva banda, Moviment contra la Intolerància també va denunciar davant la Fiscalia de delictes d'odi de València aquestes agressions en considerar que poden ser constitutives d'un delicte d'odi per motius ideològics, castigat amb una pena de presó d'un a quatre anys; de lesions, penat de dos a tres anys de presó; d'associació il·lícita, així com d'un altre per impedir el legítim exercici de la llibertat de manifestació, penat de dos a tres anys si es cometen amb violència.

