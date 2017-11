Transhumància i protesta, entre les cinc propostes per al cap de setmana

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.La Fira de la Transhumància de Santa Margarida i els Monjos dona difusió al "Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès", un projecte que vol preservar, potenciar i promoure la transhumància i els camins ramaders a Catalunya, dedicant especial atenció a l’antiga ruta transhumant que ha permès el moviment de ramats entre el Pirineu i el litoral al Penedès i el Garraf, des de l’edat mitjana. La fira, de 10 del matí a 2 de la tarda, comptarà amb una cinquantena de parades amb una àmplia selecció de formatges, embotits i vins i caves de la zona, antiguitats i artesania, i amb un tancat d’ovelles i activitats infantils per aprendre a munyir vaques, fer un jorn al mas o crear les pròpies ovelles amb la tècnica del jumping.Aquest cap de setmana torna el festival de cinema de crítica social, que arrenca aquest divendres al Cinema Vigatà de Vic amb Waste Land i una cinquantena de projeccions en total: 38 curtmetratges i 11 llargmetratges. Entre aquests, quatre documentals que s'estrenen a Catalunya, dos dels quals també ho són a l'Estat. En els llargmetratges, enguany destaca la presència de dues projeccions catalanes: Borders and promises i Fam. Art necessari per temps convulsos.Les Festes del Modernisme recreen, en un format totalment festiu i lúdic, els aspectes de la vida quotidiana de la Colònia Güell d'ara fa cent anys, mitjançant racons teatralitzats, actuacions musicals i exposicions. Enguany,a més, l'activitat commemorarà els 125 anys de la inauguració del Teatre Fontova, amb un programa per a tota mena de públics, i sempre amb l'esperit que va fer fascinant un període històric de la nostra cultura.T'estimes més l'impacte d'un bon curtmetratge que una gran pel·lícula? El Filmets Badalona Film Festival arriba a la seva 43a edició consolidat com a gran aparador i prescriptor de curtmetratges a nivell internacional. Enguany la secció oficial compta amb 250 treballs procedents dels cinc continents que opten a un dels tretze premis de les diferents categories. L'edició d'aquest any compta amb Alemanya com a país convidat, una de les indústries del curtmetratge més potents d'Europa.La il·lustració catalana viu un moment efervescent, amb gran varietat de noms, propostes i estètiques. L'oportunitat de comprovar-ho de primera mà arriba aquest cap de setmana, amb la inauguració del primer UtopiaMarkets Il·lustració, els dies 20, 21 i 22 d’octubre. El certamen permet a tothom qui ho vulgui comprar obra original o print seriat als 70 autors que hi participen, així com gaudir d’un complet programa d’activitats que inclou concerts il·lustrats, un mural pintat en directe, retrats, tatuatges, projeccions, tallers per a nens i xerrades.