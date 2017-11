Connectar-se al wifi és ara menys segur

Un usuari al carrer agafant wifi pública. Foto: Jordi Jon Pardo

Un usuari connectant-se a la xarxa de Wifi Foto: CHV

El protocol de seguretat WPA2 de les xarxes sense fils (wifi), una de les més utilitzades actualment, no és tan segura com es creia: diversos investigadors han comprovat i advertit aquest dilluns que existeix una vulnerabilitat que permet a un usuari amb males intencions controlar les comunicacions entre els mòbils i/o ordinadors connectats. L'acció podria anar més enllà i desencriptar la informació que intercanvien dos aparells, arribant fins i tot a incloure-hi virus.Amb el nom de KRACK (acrònim de Key Reinstallation AttaCKs) un atacant podria desencriptar la informació que viatja entre un dispositiu i un punt d'accés a Internet sense fils.Aquesta vulnerabilitat no permet accedir o robar una contrasenya d'una xarxa sense fils, però sí interceptar i llegir el contingut que s'intercanvia per l'aire, sempre que sigui a connexions no segures. Si visitem un web segur -que podem identificar amb el protocol HTTPS - o utilitzem una aplicació que encripta la informació per enviar-la al servidor, és menys probable que es pugui piratejar. En canvi, si una persona accedeix amb usuari i contrasenya a un web que no estigui en un servidor segur, les dades es podrien robar.Per realitzar aquesta mena d'atacs individuals, cal estar als voltants de la xarxa per tal de capturar la informació que hi viatja.Els dispositius més vulnerables a aquesta mena de ciberatacs via wifi són els telèfons mòbils amb Android i els ordinadors Linux o Mac OS. Els aparells amb sistema operatiu Windows o els telèfons d'Apple són més segurs.Tot i això, és molt important mantenir els dispositius actualitzats, ja que aviat s'aniran publicant solucions per resoldre aquests problemes de seguretat.Un expert en seguretat anomenat Kevin Beaumont explicava a més que l'atac "no funciona contra dispositius Windows o iOS", i incideix en el fet que Android sembla ser el principal problema. Si tens un iPhone o utilitzes un ordinador de sobretaula o portàtil basat en Windows el risc és menor. El problema continuarà en aquells dispositius antics que no s'actualitzin.

