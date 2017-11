Oberta la convocatòria del 18è Premi BBVA de Teatre, valorat en 20.000 euros

Tots els guardonats l'any passat. Foto: Josep M. Montaner

La Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX han obert la convocatòria de la 18a edició del Premi BBVA de Teatre 2018. Les companyies de teatre residents a Catalunya poden presentar els seus projectes teatrals fins el proper 10 de novembre i al mes de desembre es donaran a conèixer les sis obres finalistes. L'any passat, Tràfec Teatre va ser un d'aquests sis seleccionats. El guardó té la finalitat de donar suport a les creacions teatrals, incentivar la creativitat i l'ofici teatral i vetllar per la difusió dels espectacles guanyadors. El premi al millor espectacle serà una gira per diferents teatres de Catalunya i també s'inclourà la participació al Festival Temporada Alta 2018, valorat en 20.000 euros. L'espectacle guanyador de l'anterior edició del premi va ser "L'empestat", de la companyia Indi Gest, que el proper 1 de desembre començarà la gira per Catalunya.El Premi BBVA de Teatre està convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX, i compta amb la col·laboració de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, La Fundació Antiga Caixa Manlleu i l'Atlàntida de Vic. El guardó forma part del conjunt de premis que la Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX porten a terme en temàtiques diverses com la literatura, el dibuix i la pintura, el circ, el cinema de muntanya i la música.El Premi BBVA de Teatre al millor espectacle és una gira per Catalunya, valorada en 20.000 euros, que consisteix en sis representacions a diverses sales del territori, incloent-hi la participació al festival Temporada Alta 2018. L'Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC) atorgarà una menció especial a la millor actriu i al millor actor de les obres finalistes. Les cinc obres finalistes no premiades com a millor espectacle teatral rebran 1.000 euros de premi.De totes les propostes que es presentin al Premi BBVA de Teatre, se n'escolliran 6 que es donaran a conèixer al mes de desembre. Serà durant el mes d'abril quan les obres finalistes es representaran a diverses sales de Catalunya. El dia 14 de maig de 2018 tindrà lloc la gala final al Teatre Atlàntida de Vic, on es donarà a conèixer l'obra guanyadora.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)