El jove conservador Sebastian Kurz, camí de convertir-se en el pròxim canceller austríac

El partit popular austríac, l'ÖVP, ha guanyat les eleccions legislatives a Àustria aquest diumenge amb un 31,6% dels vots. Amb el 100% del vot escrutat, el partit socialdemòcrata (SPÖ) ha quedat en segona posició (26,9%), arrabassant al Partit de la Llibertat, l'FPÖ, el lloc que li atorgaven les projeccions inicials. Així, el partit d'extrema dreta ha quedat finalment en tercera posició amb un 26% dels vots a només nou dècimes dels socialdemòcrates. A molta distància se situa el quart partit més votat, els neoliberals (NEOS), que han obtingut un 5,1%, i el cinquè, PILZ amb un 4,3%. Els Verds, amb un 3,9%, s'han quedat a les portes d'aconseguir el mínim necessari per aconseguir representació parlamentària. Així, amb els conservadors com a força més votada, l'actual ministre d'Exteriors i principal candidat del partit, Sebastian Kurz, de només 31 anys, es perfila com el nou canceller austríac, càrrec fins ara ocupat pel socialdemòcrata Christian Kern.Àustria fa un viratge cap a la dreta. L'ÖVP passa dels 47 als 62 escons mentre que l'extrema dreta de l'FPÖ guanya onze diputats, passant dels 40 escons als 51. Per la seva banda, els socialdemòcrates (la força més votada en les darreres legislatives) mantenen els 51 diputats. Els Verds, com que no han assolit el mínim necessari per entrar al Parlament austríac, han perdut els 24 que hi tenien fins ara. Per altra banda, l'esquerra escindida dels Verds, la llista encapçalada per Peter Pilz, entra per primer cop a la cambra amb 8 escons.Les primeres projeccions després del tancament de col·legis electorals, difoses per la companyia de radiodifusió austríaca ORF, ja apuntaven la victòria del partit liderat per Kurz confirmant el que li atorgaven les enquestes. Amb tot, les projeccions basades en sondejos a peu d'urna han donat inicialment la segona posició al Partit de la Llibertat (FPÖ), l'extrema dreta liderada per Heinz-Christian Strache, i la tercera als socialdemòcrates de l'actual canceller Christian Kern. Finalment però, amb els resultats definitius oficials s'han capgirat la segona i la tercera posició.Gairebé sis milions i mig de persones han estat cridades a votar -l'edat legal de vot a Àustria són 16 anys- aquest diumenge en més de 13.000 punts de votació del país. La participació ha estat del 79,5%. Les eleccions legislatives s'havien de celebrar el 2018 però la primavera passada els partits van acordar avançar-les al 15 d'octubre del 2017 després que la gran coalició dels socialdemòcrates (SPÖ) amb els populars (ÖVP) al govern es trenqués per acusacions i disputes entre els dos partits, que han governat en coalició al país durant més d'una dècada.Al maig el llavors vicecanceller i líder de l'ÖVP, Reinhold Mitterlehner, va dimitir i va assumir el lideratge del partit el ministre d'Exteriors Sebastian Kurz. Les últimes enquestes apuntaven a una victòria dels populars amb prop del 33% dels vots mentre que l'FPÖ i l'SPÖ es disputaven el segon lloc.

