Sheila Avilés es proclama campiona del món de Sky Classic a la Limone Skyrace

Jan Margarit, va fer segon a només 26 segons de De Gasperi per causa d'una caiguda al darrer moment, de què dóna compte en aquesta fotografia. Foto: @SalomonRunning

Ha estat un final gloriós de la temporada 2017 de les Migu Run Skyrunner World Series a Itàlia, aquest dissabte 14 d'octubre a la Limone SkyRace, a la Llombardia. L'italiàha aconseguit el seu somni d'abastar el títol de Sky Classic després de 24 anys de competició de primer nivell i la catalanas'ha proclamat campiona del mon després de només dos anys al circuit. La cursa de Limone ha atret més de 1.000 atletes de 32 països que es van reunir en aquesta famosa localitat turística de la Llombardia, al llac de Garda.La carrera també va determinar els campionats de classificació general basats en, pel cap baix, una cursa per categoria (Classic, Extreme, Ultra). Es tracta del britànic, que va guanyar matemàticament a l'última cursa de la sèrie, i de l'espanyola, amb un marge molt reduït de només 0,8 punts sobre la catalana d'adopció d'origen holandèsMaiora va comentar: "Quan vaig començar la temporada a Zegama mai no hauria pensat guanyar cap títol. Només volia córrer bones curses, però durant la temporada vaig veure que també era possible guanyar el conjunt", va dir. "Avui la carrera ha estat molt difícil per a mi, però he fet tot el que calia per fer que això passés. Gràcies a totes les persones, patrocinadors i organitzadors de les curses, que ho han fet possible. Vull donar les gràcies especialment a Iosu. Ell sempre està amb mi".Els guanyadors de la Limone SkyRace van ser De Gasperi i, de Suècia. El segon home va ser el catalàque va liderar la major part de la cursa amb De Gasperi. Durant la baixada final, Margarit va caure i De Gasperi va guanyar per 3h07'32" seguit de Margarit només 26" darrere seu.va ser tercer en 3h10'51". Excel·lent paper, també, dels atletes, quart, i Edu Hernández (FEEC), que va acabar sisè."Durant la cursa, no hauria apostat un cent per cent pel meu triomf", va dir De Gasperi. "Completar-la amb en Jan ha estat una sorpresa, ja que era molt ràpid en l'ascens, on vaig tenir uns moments difícils. Després, en el darrer descens, ell va caure, el que va comprometre clarament la seva cursa. Evidentment, les curses acaben a la línia d'arribada, però va ser increïble córrer amb ell. He dit moltes vegades que ja és un campió i, en el futur, serà encara millor".De Gasperi va guanyar la cursa el 2012, tot i que en un recorregut més curt i menys tècnic que ara, amb 29 km de llarg i 2.500 m de pujada vertical, dissenyat per ser encara més desafiant i exigent tècnicament.La segona dona va ser l'alemanyaamb un temps de 3h43'03" i, tercera, amb 3h45'39".Homes1. Marco De Gasperi (ITA) – 3h07’32”2. Jan Margarit (CAT) – 3h07’58”3. Stafan Knopf (GER) – 3h10’51”4. Oriol Cardona (CAT) -3h13’18”5. Petter Engdahl (SWE) – 3h14’56”Dones1. Tove Alexandersson (SWE) – 3h31’11”2. Michelle Maier (GER) – 3h43’03”3. Ragna Debats (CAT) – 3h45’39”4. Holly Page (GBR) – 3h51’46”5. Sheila Avilés (CAT) – 3h54’20”Els esdeveniments del cap de setmana han inclòs, també, el Grèste de la Mughéra Vertical Kilometer, vàlid per al Circuit Vertical Kilometer World, també vàlid com a final del Campionat Europeu de Skyrunning. La cursa vertical ha estat el marc del Campionat d’Europa de Curses Verticals. De fet, aquesta cursa ha estat la primera de les dues que han format part de la Limone Extreme d'aquest dissabte.La Grèste de Mughéra es corre quan comença a fer-se fosc. Els atletes surten des del passeig de Limone, a la vora del Lago Di Garda, amb el llum del frontal encès per a superar un total de 1.080 metres de desnivell en poc més de 3 quilòmetres.Laura Orgué ha acabat cinquena, amb un temps de 48 minuts 22 segons i manté les possibilitats de proclamar-se campiona del Vertical Kilometer World Circuit quan només falta una prova a Suïssa.Pere Rullan ha protagonitzat una gran cursa i ha acabat setè, amb 40 minuts 22 segons. Rullan també estarà la propera setmana a Suïssa per acabar la temporada.Les Migu Run Skyrunner® World Series van adjudicar un pool de bonificació de final de temporada per un import de 60.000 euros entre les tres categories i el rànquing general.El títol Sky Classic es basa en els cinc millors resultats d'onze amb un extra de punts de bonificació del 20% que s'atorgà ahir a Limone.Vint-i-dues curses en 19 escenaris de tres continents han vist enguany una selecció de les millors carreres de competició amb els millors corredors, grans campions i estrelles ascendents: una temporada fascinant plena d'emoció..., i no sense aventures.Les World Series Skyrunner de 2017 han arribat a la seva fi i és hora d'esperar el calendari de l'any vinent i la nova Visió de 2019.

