La Comissió Europea aprova l'opa d'Atlantia sobre Abertis

La Comissió Europea donarà llum verd aquest divendres a l'opa que va presentar Atlantia sobre el 100% d'Abertis, segons han confirmat a l'ACN fonts comunitàries aquest dijous. L'aprovació europea arriba després que aquest dilluns la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) també donés llum verd a l'operació. Tot i això, el ministeri de Foment defensa que és el govern espanyol qui ha de donar l'autorització per a la venda d'una empresa que gestiona diverses carreteres i és per això que ha posat el cas en mans de l'advocacia de l'Estat. L'operació està valorada en 16.341 milions d'euros i fixa l'oferta de compra d'accions en 16,5 euros per acció.L'itinerari d'aquesta operació de compra es va iniciar el 15 de juny d'aquest any, quan la companyia italiana Atlantia, participada per la família Benetton, va presentar formalment l'OPA sobre el 100% de les accions d'Abertis en el registre de la CNMV.En el fullet de l'OPA, els italians valoraven l'empresa catalana en 16.500 milions d'euros i fixaven l'oferta de compra d'accions a 16,5 euros per acció, un preu que els mercats van valorar com a baix.Que el preu de partida de l'OPA era baix es va constatar quan hores abans de la presentació del fullet, Criteria Caixa, participada al 100% per la Fundació bancària 'la Caixa', amb el 22,25% de les accions d'Abertis, no es va sumar a la iniciativa de la italiana.L'empresa presidida per Isidre Fainé va comunicar el 14 de juny d'aquest any, la vigila de presentar l'oferta Atlantia, que no es pronunciaria sobre l'OPA fins que la direcció d'Abertis publiqués l'informe preceptiu sobre l'operació. Aquest informe s'haurà de publicar en els pròxims dies, un cop la CNMV ha autoritzat l'OPA.Durant aquests 98 dies que han transcorregut entre l'admissió a tràmit de l'OPA per part de la CNMV, el 3 de juliol, fins a l'autorització final anunciada aquest 9 d'octubre, han irromput altres actors empresarials que han admès interès per estudiar l'operació. Una d'aquestes empreses va ser Aena, que la va descartar el 19 de juliol, mentre que la constructora ACS, presidida per Florentino Pérez, va reconèixer el 21 de juliol que l'estava estudiant.El 22 de setembre passat, la companyia ACS va emetre un nou comunicat ratificant que seguia estudiant la presentació d'una contraopa sobre Abertis però afegia que es faria a través de la seva filial alemanya Hochtief AG, on controla el 72% de les accions.Per fer front a l'OPA, la junta general d'accionistes celebrada el 2 d'agost passat va aprovar una ampliació de capital de prop de 3.800 milions d'euros per fer front a l'operació de compra d'Abertis.

