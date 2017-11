13 d'octubre: l'hora crítica del procés

La triple alliança PP-PSOE-C’s piensa que cuando peor mejor mas libres para atizar a lo bestia al pueblo de Catalunya in secula seculorum

Y los independentistas mas puros empujan para lo mismo. En Sabadell ya hace días hay un avion-prision preparado para llevarse a Puigdemont a Forcadell a Trallero a Junqueras...

Estupendo tendremos martires, anularan nuestras instituciones y volveremos a tener un virrey y los piolines se quedaran

Los catalanes pagaremos mas impuestos y no invertirán nada Se llevaran todas las empresas y acabaremos mas pobres que las ratas

Esto es lo que quieren la mayoria de los españoles y los independentistas que no ven mas alla de sus narices

Seria posible ser independentistas e inteligentes?

Hemos esperado mas de 300 años... No conseguiremos la independencia porque lo diga Puigdemont o Gabriel...