La DO Empordà aposta per vins de varietats autòctones i més sostenibles

FITXA TÈCNICA Cellers: 290 Viticultors: 52 Superfície: 1.786 ha Producció: 5.800.000 ampolles

Els vins de la Denominació d’Origen (DO) Empordà viuen una dècada prodigiosa amb un reconeixement creixent a la seva qualitat i originalitat. Els vins de Tramuntana s’han guanyat al llarg dels darrers anys un gran prestigi nacional i internacional que s’ha traduït en un considerable augment de les vendes, de gairebé el triple. Si l’any 2006 la DO comercialitzava 2 milions d’ampolles, l’any 2016 ja han estat 5,8 milions.L’eclosió del vi empordanès és fruit de múltiples factors, entre d’altres, la consolidació d’unes produccions més petites que permeten un maneig més acurat a les vinyes i als cellers per crear i oferir vins d’una gran qualitat. La voluntat de fer prevaler la qualitat davant la quantitat ha anat acompanyada per una clara aposta per les varietats autòctones de l’Empordà, que ajuden a singularitzar els vins d’aquesta denominació d’origen. Des de fa anys prop del 75% de les vinyes que es planten anualment a l’Empordà són pròpies del territori empordanès, principalment de lledoner, nom que rep a l’Empordà la garnatxa roja, blanca i negra característica de la zona.A més, la incorporació d’una nova generació de viticultors i enòlegs, amb bona formació i capacitació ha estat un altre factor determinant per convertir la DO Empordà en una de les zones vitivinícoles de referència del país.Un bon vi és, entre altres coses, un vi sostenible. A l’Empordà, la millora qualitativa dels vins també ha anat acompanyada per una clara aposta per una viticultura més sostenible per produir vins més ecològics. Com a culminació de diverses iniciatives enguany s’ha posat en marxa l’Agrupació de Defensa Vegetal (ADV) de la DO Empordà que principalment assessora els viticultors per aplicar mètodes més racionals i sostenibles en el tractament de les vinyes. L’agrupació permet coordinar els treballs dels tècnics de la zona emparada, un treball en xarxa que aporta més coneixements als viticultors per treballar la vinya d’una manera més precisa i respectuosa amb la salut humana i amb el medi ambient.Una de les línies de treball més avançades de l’ADV de la DO Empordà és el control i seguiment de plagues i malalties de la vinya per aplicar mètodes alternatius als productes químics. Gràcies a la feina feta ja s’han posat en marxa accions concretes com ara la campanya de lluita contra el cuc del raïm (Lobesia botrana) amb la participació de bona part dels viticultors empordanesos que ja usen habitualment tècniques de confusió sexual com a sistema alternatiu als productes fitosanitaris. O la iniciativa de quatre cellers de Garriguella que potencien l’establiment de colònies de ratpenats als búnquers de la localitat perquè aquests animals ajudin a eliminar els insectes que ataquen les vinyes.Els esforços per la sostenibilitat no s’han acabat. Durant l’any vinent està previst que s’instal•lin cinc estacions meteorològiques a l’Alt i el Baix Empordà per tenir una informació més precisa de les condicions dels temps a les vinyes que ajudin als viticultors a fer un ús més sostenible dels productes fitosanitaris. Les mesures formen part d’un pla d’acció impulsat pel Consell Regulador de la DO Empordà i els cellers per coordinar accions que fomentin una viticultura més sostenible.Qualitat, singularitat i sostenibilitat són les directrius que expliquen l’èxit dels vins de la DO Empordà. Tot i que l’entorn empordanès és l’escenari perfecte per tastar els seus vins, del 27 al 29 d’octubre també serà possible fer-ho a la 37a Mostra de Vins i Caves de Catalunya (passeig Lluís Companys de Barcelona), organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA).

