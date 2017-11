DO Catalunya: diversitat i innovació en una ampolla

FITXA TÈCNICA Viticultors: 5.699 Cellers: 226 Superfície: 42.985 ha Producció: 478.898 hl i 60.300.000 ampolles

La tradició vitivinícola a Catalunya és més antiga que la seva pròpia història. Des de l’arribada de fenicis i grecs, el vi és un element indispensable de la cultura catalana i mediterrània: forma part de la nostra dieta, però també és present en l’oci, en el treball, en la religió i en l’art. Catalunya compta amb unes condicions naturals excepcionals per a l’elaboració de vins: gran diversitat de sòls, de microclimes i de condicions orogràfiques, i una situació geogràfica privilegiada. La Denominació d’Origen (DO) Catalunya , creada l’any 1999, és hereva d’aquesta llarga tradició.El distintiu de la DO Catalunya en una ampolla de vi és garantia de qualitat per al consumidor. Consolidar, crear i innovar són directrius bàsiques que expliquen la Denominació d’Origen Catalunya: per això és la DO amb més varietats de raïm autoritzades, perquè cellers puguin elaborar els seus vins amb flexibilitat, creativitat i més llibertat.Gràcies a la DO Catalunya, a més, alguns municipis elaboradors de vi que no podien adscriure’s a cap altra denominació d’origen catalana i que elaboraven grans vins, com ara part de la comarca de l’Anoia, del Baix Llobregat o del Vallès Oriental, poden emparar-se i treballar amb aquest segell de qualitat.La DO Catalunya és l’expressió vitivinícola del territori català, no en va 226 cellers hi són adscrits. Gairebé 43.000 hectàrees de vinyes arreu del territori, on podrem trobar tant les varietats autòctones o de conreu tradicional com també altres varietats de prestigi mundial, perfectament aclimatades al nostre sòl i al nostre clima. Un ventall de producte ampli on serà fàcil trobar un vi per a cada moment i per a cada persona. És per això que els seus vins no poden faltar en la cita anual del vi català a la capital: la 37a Mostra de Vins i Caves de Catalunya (del 27 al 29 d’octubre al passeig Lluís Companys de Barcelona), organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA).Els consumidors han confiat en la qualitat que garanteix la DO Catalunya des dels seus inicis com bé mostra el creixement de les ampolles comercialitzades any rere any: dels 22 milions d’ampolles comercialitzades l’any 2000 amb el segell de la DO Catalunya -en els inicis de la història del Consell Regulador- s’ha arribat als més de 60 milions d’ampolles actuals. Unes xifres que reconeixen l’esforç de viticultors i cellers però que suposen també una important responsabilitat per continuar oferint la seva millor versió.La vocació de la DO Catalunya és clarament exportadora, de fet, els vins d’aquesta denominació es poden trobar en 119 països arreu del món. Un 55% dels nostres vins s’exporten. Actualment, els principals mercats exteriors pertanyen a la Unió Europea, amb gairebé 20 milions d’ampolles. El Regne Unit, Alemanya i els Països Baixos són els principals destins. Però els vins del nostre territori es poden trobar també en altres mercats més allunyats i rellevants com ara els Estats Units, el Canadà, Mèxic, la Xina o el Japó, on les vendes estan experimentant un creixement important.Cada ampolla de vi de la Denominació d’Origen Catalunya conté el país en la seva totalitat. I això no és retòrica sinó la filosofia d’una Denominació d’Origen que pretén oferir als seus viticultors un marc flexible i creatiu pels cupatges dels seus vins, i als consumidors, una oferta diversificada i una garantia de qualitat.

