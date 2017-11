DOQ Priorat, un vi que és la veu de la llicorella

FITXA TÈCNICA Viticultors: 574 Cellers: 106 Superfície: 1.961 ha Producció: 4.942.883 ampolles

Parlar de la regió del Priorat és parlar d’una de les zones productores de vi que en els darrers anys han assolit més prestigi arreu del món. Els vins del Priorat s’han situat entre els vins més apreciats del planeta gràcies a molts factors. Entre els més reconeguts hi ha la seva intensa fidelitat al terrer, un terrer integrat en un paisatge de gran bellesa que s’ha mantingut inalterat al llarg dels segles, marcat per la presència del sòl de llicorella (pissarra autòctona) i en què fins avui s’ha preservat l’essència i la identitat dels pobles en harmonia amb l’entorn i els conreus. Per això es pot dir que paisatge natural, paisatge humà i vi són indestriables al Priorat. Un vi que parla amb veu pròpia, una veu única, del seu terrer. Un vi que és la veu de la llicorella.La Denominació d’Origen Qualificada (DOQ) Priorat és l’única reconeguda a Catalunya com a Qualificada i una de les dues úniques que existeixen amb aquest segell a l’estat espanyol, d’acord amb els requisits de qualitat i sistemes de producció que se segueixen en aquesta zona vitivinícola. Les característiques de la DOQ Priorat converteixen els seus vins en únics i exclusius, i això fa que només els vins d’aquesta denominació d’origen portin arreu del món el nom de la seva terra: Priorat.De fet, la Denominació d’Origen Qualificada Priorat és una petita regió muntanyosa situada al bell mig de les comarques de Tarragona, al nord-est de la península ibèrica, dins el territori de Catalunya, a uns 120 quilòmetres al sud de Barcelona. La serra de Montsant constitueix tot un referent geològic que delimita la DOQ Priorat al nord, a ponent hi ha la les crestes del Lloar i de La Figuera i a llevant la Serra del Molló. Al sud s’obre pas el riu Siurana en direcció a l’Ebre. El riu Siurana travessa aquesta zona vitivinícola de nord-est a sud-oest tot marcant una tortuosa depressió completament envoltada de muntanyes.El Priorat té una superfície de 176 km2 que equivalen a 17.629 ha, de les quals actualment unes 1.961 estan en cultiu per uns 574 viticultors.El 18 de desembre de 2000, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya va aprovar el reconeixement de la DO Priorat com a Denominació d’Origen Qualificada, i així es va convertir en l’única DO catalana amb aquesta condició.En formen part 9 pobles, que són: Bellmunt del Priorat, Gratallops, El Lloar, La Morera de Montsant i el seu nucli agregat Scala Dei, Poboleda, Porrera, Torroja del Priorat, La Vilella Alta i La Vilella Baixa. A més d’aquests nou municipis, la DOQ Priorat abasta la part nord del terme municipal de Falset (zona Masos de Falset) i la part est del terme municipal d’El Molar (Solanes del Molar).La implantació del conreu de la vinya com a cultiu de referència en aquesta zona té els seus orígens en la creació, durant el segle XII, de la Cartoixa d’Escaladei, un nucli monacal fidel als preceptes de la regla de Sant Bru (c. 1030 – 1101). Aquest monjo va portar al Priorat els coneixements sobre viticultura acumulats a les terres de la Provença i fou a Scala Dei on els monjos van trobar un indret de silenci, solitud i natura que feia possible desenvolupar el seu carisma. Set pobles de les rodalies formaven part del domini del prior de l’abadia i d’aquí li ve a aquesta zona el nom de Priorat.Les viles que integren la DOQ Priorat, amb tot el seu patrimoni paisatgístic i vitivinícola, s’han posat a la feina per acollir durant l’any els visitants encuriosits que, coneixedors o no del món del vi, vulguin descobrir una realitat autèntica i uns vins fidels al territori d’on provenen.Un motiu més per no perdre l’oportunitat de tastar vins de la DOQ Priorat a la 37a Mostra de Vins i Caves de Catalunya, que tindrà lloc del 27 al 29 d’octubre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona, organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i la Promotora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA).

