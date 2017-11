DO Terra Alta, l'ànima de la garnatxa

FITXA TÈCNICA Viticultors: 1.255 Cellers: 52 Superfície: 5.800 ha Producció: 40.000.000 de kg de raïm i 7.000.000 ampolles

La Terra Alta és la zona vinícola més meridional de Catalunya i està situada entre el riu Ebre i les terres del Matarranya, a la Franja de Ponent. Es tracta d’una zona fronterera i mil·lenària pel que fa a població, on ja els Templers conreaven la vinya cap al segle XIII.Vents del cerç i garbinades es passegen per les serres calcàries i els boscos d’alzina i pi blanc del territori, mentre airegen camps tenyits d’ametller, vinya i olivera, que fan que la comarca de la Terra Alta sigui vista per molts com la Toscana catalana.Reconeguda provisionalment com a denominació d’origen des del 1972, la Terra Alta és una de les set denominacions d’origen històriques de Catalunya. La seva situació geogràfica, amb un alt valor paisatgístic, l’ha portat a ser reconeguda per la Unesco com a Reserva de la Biosfera. Es tracta, doncs, d’una zona privilegiada per mirar d’obtenir un raïm sa, madur i amb caràcter, com a resultat d’una viticultura respectuosa amb el medi ambient i amb la producció d’un raïm amb identitat pròpia.I tot plegat en un paisatge espectacular. Mediterrani interior amb vinyes que arriben fins als 500 metres sobre el nivell del mar. Aquesta mediterraneïtat del terrer marca el caràcter dels vins, uns vins fins i distingits per la seva força i caràcter: un Terra Alta arrela en terres calcàries, creix amb el sol del Mediterrani i s’elabora amb cura.Passió, humilitat i esforç en el treball són els trets que defineixen els productors de la DO Terra Alta. Es tracta de 1.255 viticultors que conreen al voltant de 5.800 hectàrees de vinya de varietats com la macabeu, la parellada i la samsó. Però si hi ha una autèntica protagonista, aquesta és sens dubte la garnatxa. Sigui blanca, negra o peluda, la garnatxa és la varietat que millor assoleix en aquestes terres mediterrànies tota la seva esplendor tant pel que fa a aromes com a caràcter, personalitat i matisos.Ja al segle XVII es troben testimonis que deixen constància d’una plantació de mossèn Onofre Català a Gandesa denominada Vernatxa. Ara a la Terra Alta es conrea el 33% de la garnatxa blanca mundial, un percentatge que suposa el 75% de la producció a Espanya i el 90% de la garnatxa blanca a Catalunya.Així doncs, no és estrany que la Terra Alta sigui una de les poques regions de la vitivinicultura mundial on és possible trobar una extensa gamma de vins varietals d’aquesta vinifera que els ha fet mereixedors d’un distintiu de garantia específic: Terra Alta garnatxa blanca.La DO Terra Alta és, sense cap mena de dubte, l’ànima de la garnatxa blanca i una de les zones vitivinícoles amb més projecció del moment. Tant és així que ha sigut designada com a seu del Concurs Mundial de Garnatxes 2018, que se celebrarà al mes d’abril. Es tracta d’un certamen que aplega alguns dels professionals d’àmbit internacional més destacats, que tasten més de 900 referències al mateix temps que descobreixen tota l’oferta enoturística de la zona, una gran oportunitat per a la garnatxa catalana en general i per a la de la Terra Alta en particular. Una oportunitat que no quedarà limitada als professionals del sector, ja que també hi haurà programades activitats que aniran dirigides tant al públic en general com als winelovers.La Denominació d’Origen Terra Alta s’ha construït sobre dos pilars fonamentals: en primer lloc un saber fer basat en la tradició i l’autenticitat, i després fent una aposta per les tècniques d’elaboració més modernes. A la DO Terra Alta troben autèntics tresors. Molts d’aquests tresors estan encara per descobrir.

