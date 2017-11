VÍDEOS Agressions d'ultres a la manifestació del 9-O a València

⏩ Això és el que estem vivint ara mateix mentre ens manifestem a #València: agressions feixistes amb complicitat de @policia #9O pic.twitter.com/Hx1o41LxMk — Arran #Independència (@Arran_jovent) October 9, 2017

ME ACABA DE AGREDIR UNA ULTRADERECHISTA. Me ha tirado un te caliente en la cara. Está todo en este vídeo. Otros me han amenazado de muerte. pic.twitter.com/7e7erLmx49 — Miquel Ramos (@Miquel_R) October 9, 2017

Segunda agresión que recibo hoy por parte de fascistas mientras cubro la manifestación de la izquierda valencianista en València. VIDEO👇🏽 pic.twitter.com/y4j7KiEg9y — Miquel Ramos (@Miquel_R) October 9, 2017

Fascistas agrediendo a gente por las calles de Valencia tras la manifestación.



pic.twitter.com/OSglfip3Pj — Bari Dz. (@Bari_Dz) October 9, 2017

Saludos y gritos nazis, amenazas y mucho odio. La extrema derecha se pasea una vez más impunemente el 9 d'Octubre, día de los valencianos pic.twitter.com/wulsEnjP9f — Escanyat (@escanyat) October 9, 2017

Un grup d'ultres ha tractat d'impedir a València la sortida de la manifestació convocada per la Comissió 9 d'Octubre i que enguany reivindica la llengua "com a espai de trobada", allunyada del "conflicte artificial". Segons informa el Diari La Veu , la marxa havia de començar a les 18 h. des de la plaça de Sant Agustí i concloure al Parterre, lloc on es troba l'estàtua de Jaume I, però s'ha retardat perquè aquest grup havia pres l'indret i impedia que els manifestants poguessin caminar amb normalitat.La Policia Nacional espanyola ha creat un cordó de seguretat per impedir que els ultres ataquin la gent que vol participar en la manifestació, que ja es desplaça cap al seu destí. Això no obstant, els ultres han format un seguici paral·lel als manifestants que criden "els carrers sempre seran nostres" i "Guillem Agulló, ni oblit ni perdó". Els radicals llancen crits de "Yo soy español, español, español", "Som valencians, mai catalans" i "Fuera, fuera". Així mateix, han començat a cantar "Que viva España" quan ha sonat La Muixeranga.Des de diversos àmbits, s'han denunciat agressions i amenaces d'aquests grups ultres que han generat problemes d'ordre públic al centre de València. Per exemple, han atacat una parada del diaria peu de carrer, com es pot veure en aquest vídeo:També ha estat increpat i agredit diverses vegades el periodista Miquel Ramos, com ha denunciat al seu compte de Twitter:La Sexta ha hagut fins i tot d'interrompre la seva emissió arran dels aldarulls.L'extrema dreta també ha esquixat amb insults la tradicional Processó Cívica que el Nou d'Octubre té lloc a València. La mobilització en la Diada Nacional del País Valencià d'enguany s'ha dut a terme enmig d'un ambient de tensió per culpa d'ultres de la formació España 2000 que han aparegut davant l'ajuntament fent salutacions nazis i proferint consignes contra membres de Compromís, Podem.La situació de Catalunya ha fet créixer la tensió entre els assistents que atapeïen el recorregut fins al Parterre, entre els quals s'hi trobaven forces polítiques com ara Joan Ribó; membres de Compromís, del PSPV i de Podem; el president de la Generalitat i de les Corts, Ximo Puig; i Enric Morera, així com a la Societat Coral el Micalet. Tots ells han sigut el focus d'insults, crits i amenaces al llarg de tot el recorregut.Només Ciutadans i el Partit Popular, les falleres, col·lectius com el Tribunal de les Aigües o la Banda Municipal de València s'han lliurat de ser insultats, amenaçats i escridassats. La resta de grups polítics que han desfilat pels carrers de València han hagut d'accelerar el pas davant la forta xiulada i la cridòria que anaven proferint els assistents. La Policia Nacional espanyola i l'exèrcit, que formaven part del seguici de la processó, han estat aplaudits enèrgicament.S'han escoltat crits nazis i exabruptes com ara: "Artur Mas, cámara de gas", "Mónica Oltra hija de puta" o "Metralleta al coleta". Per l'alcalde de la ciutat s'han reservat el típic "Ribó, dimite, el pueblo no te admite" que ha trobat la resposta tímida d'alguns ciutadans i de la mateixa coalició, que responia: "Xe que bo, alcalde Joan Ribó". Compromís ha sigut un dels principals blancs del públic menys tolerant al llarg de tot el recorregut.

