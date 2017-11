Serrat, sobre la DUI: «Un no va al llit sent espanyol i s'aixeca 100% català»

El cantant Joan Manuel Serrat ha manifestat aquest dilluns que encara veu "un espai gran de negociació" i que no creu que el Parlament arribi a declarar la independència. Moments abans de rebre l'Alta distinció de la Generalitat Valenciana i en ser preguntat pels mitjans el cantant català ha dit que "ningú no sap què passarà" però ha indicat que no creu que pugui dur-se a terme la DUI perquè "això no es declara d'un dia per l'altre. Un no va al llit sent espanyol i s'aixeca català 100%".En la seva opinió, fins arribar a la independència queda "un llarg camí on intervenen factors que no han estat el suficientment aclarits" i que fins ara "s'ha viscut una catarsi i una cataracta de sentiments, i ara hem de baixar als nivells baixos de l'economia, de la pasta i de qui paga això".El cantant ha reiterat que no creu que s'arribi a declarar la independència i ha confiat que hi hagi "un mínim de sensatesa i maduresa política i que no calgui". Al respecte ha afegit que si els actuals dirigents "no ho saben fer" hauran de venir altres amb més "capacitat, disponibilitat i voluntat".

