Agbar trasllada la seu social a Madrid de «forma temporal»

Be reconec que soc un negat per entendre de que va tot això. Avia'm pregunto: si els banc marxen de Catalunya, això ho entenc, per que tenen clients a Espanya, i no volen ni pensar que passaria si comencen a treure diners, Gas Natural ja hem costa mes per que crec que no nia cap altre subministrador que li faci la competencia, llavors marxa per mi es una incognita; ara Agbar que suministra aigua, no mes aquí a Barcelona i alguna població (suposo) mes, pero sempre dins de Catalunya, on esta el perill!!!!. A es clar, el perill es l`Estat Espanyol, que els obliga a que marxin de Catalunya tot per mirar d´arruinar-la.