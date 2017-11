FedEx aposta per Barcelona en plena ofensiva econòmica contra Catalunya

Cal recordar els rescats a la banca qui els va fer? Gas natural a qui pertany? Estan més agafsts pels ous que el don Felipe!



Hi ha qui es mou per interessos i qui per ideals. Desde luego aquí a Catalunya hi ha de tot, però els que tenim molt a guanyar i res a perdre tu ven a seguro que la tàctica de la por ens la rempampinfla! I diré més, hi ha molta gent no independentista, no és el meu cas, que també surt per ideals. La telebasura de les espanyes ha fet molt mal i és una llàstima, perquè so fossiu inteçigent ara seria moment de fotre moltes coses per l'aire! Però seguid con la santa unidad i la roja!



Bon cop de falç!