De la indiferència a les cancel·lacions de comptes: les primeres reaccions al trasllat de Banc Sabadell

"En sento indignat", es queixava Miguel Ángel després de cancel·lar el seu compte a Banc Sabadell. És una de les primeres reaccions dels clients de l'entitat bancària després que ahir aprovés traslladar la seu social a Alacant davant una possible declaració d'independència. Però el ventall d'opinions és ampli.En una oficina de l'Eixample, la Margarita, de moment, prefereix "esperar una mica" tot i que assegura que si "d'aquí una temporada no tornen a Catalunya, seguríssim que retiro tot el que tinc". En canvi, d'altres clients no es plantegen aquesta possibilitat. "Mentre les condicions segueixin sent les mateixes, no tindré problemes en treballar amb ells", apunta l'Iván.Però no només els particulars s'han manifestat sobre el canvi de seu de Banc Sabadell. Ajuntaments com el de Folgueroles Gironella han retirat fins a 350.000 euros després que transcendís la decisió de l'entitat bancària.Sobre aquesta qüestió, avui també hi ha hagut reaccions polítiques. El vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha acusat el govern espanyol de pressionar els bancs perquè canviïn les seus . També s'ha referit al decret que el govern espanyol preveu aprovar per facilitar la sortida exprés d'empreses de Catalunya. "Que el consell de ministres aprovi avui un decret per facilitar la sortida d'empreses demostra que han pressionat els bancs", ha asseverat Junqueras. Segons el vicepresident de la Generalitat, forma part de l'estratègia que l'executiu de Rajoy està duent a terme per desmobilitzar els ciutadans, a risc de perjudicar-los, i afeblir el Govern.

