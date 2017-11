5 d'octubre: algú a la sala per mediar?

La independencia s'ha acabat. Ara toca iniciar un altre "relat".

Els mitjans de comunicació que han inflat el globus comencen a parlar tots de "MEDIACIO".

HI HA UNA GRAN PLUJA DE MITJANCERS!

Col·legis professionals, partits, entitats, institucions (Sindic o Defensor del Poble), l’esglesia catòlica (que se li ha perdut en política?),....

Tots volen que dialoguin (excepte el govern espanyol que no volen dialogar amb “xantatgistes”. Apaga y vamonos!

O, com canta aquell, la commedia e finita