EDITORIAL ​NacióDigital, amb els drets de tots

Vaja, si que estàs "fastidiado". I el govern central que hem d'aguantar tots què? Tu no l'has d'aguantar? Ens retallen drets, ens trepitgen la cultura i llengua, ens expolien fiscalment, ens oprimeixen i censuren aquí i a tot arreu tant com poden. Ja n'estem farts! Fa 7 anys que estem en tot aquest procés i els governs centrals no tenen nassos ni de seure en una taula a parlar, saps perquè? Perquè no entenen ni idea de negociar res! El recurs que sempre han usat amb Catalunya al llarg de l'història és el mateix de sempre, repressió. Així no es convenç ningú! El greu problema que teniu és que us hem plantat cara, i això us fot moltíssim, i més de la manera democràtica que ho estem fent.

Votar ja es va dir que es faria, i vosaltres dèieu que seria una butifarrada i pa sucat amb oli. Doncs sort que va ser-ho, que sinó ens mateu a tots! I tot això va sortir acordat del parlament amb majoria per tirar endavant un full de ruta que s'està seguint. I ai!!! Ara tots ens posem les mans el cap perquè la cosa va més en serio del que ens pensàvem. Des del principi que anem en serio il.lusos!

Aquests que doneu suport a la PN i GC sou tant primitius com ells, no teniu cap mena d'argument de res per debatre res perquè no en teniu ni la més remota idea, i per això només s'us acut jugar brut manipulant i inventant informació als mitjans de comunicació i comprant jutges, és la vostra única salvació. Però teniu un problema, que el món ho veu tot això.