Guardiola, contundent: «Han pegat gent per anar a votar. Per votar!»

Pep Guardiola, a l'acte de suport al referèndum Foto: Adrià Costa

L'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, s'ha mostrat molt contundent aquest diumenge a l'hora de valorar la violència policial viscuda a Catalunya. Guardiola ha lamentat la situació: "Ho he viscut amb molta tristor", ha afirmat, i ha recordat que "han pegat gent per anar a votar. No per robar bancs, per anar a votar". "Ja n'hi ha prou que ens donin lliçons gent que està imputada en milers de casos de corrupció", ha reblat.Sobre l'actuació policial, Guardiola ha afirmat que "tots els argument se'n van en orris quan agafen la gent, la tiren a terra i la trepitgen": "No hi ha llei que s'aguanti". De cara a una possible vaga general, l'entrenador de Santpedor ha demanat que, el que es faci, sigui "sense violència".Guardiola també ha exigit a les forces polítiques a posar-se d'acord, a posar-se en el lloc de l'altre, però no a solucionar les coses amb violència. L'extècnic blaugrana ha carregat també contra el diari El País que ha assegurat que els votants han atacat policies: "Hem atacat policies? Amb què? Amb vots?" I ha assegurat que demà el món veurà les imatges i "els únics que no ho veuran seran els mitjans espanyols".També ha llançat un dard contra el Barça: "Jo avui no hauria jugat contra Las Palmas". "I si hagués jugat, ho hagués fet amb públic. O ho fas o no ho fas".

