Tercera dimissió a la directiva del Barça per la tèbia resposta del club

Més dimissions al Barça després d'anunciar que l'equip jugaria contra Las Palmas a porta tancada. Els vocals Jordi Monés i Xavier Vilajoana s'han sumat a Carles Vilarrubí -fins ara vicepresident- i han presentat la seva renúncia al club aquesta tarda.En un primer moment s'havia especulat amb la suspensió del partit, una informació que ha estat desmentida poc després. En un comunicat el Barça " ha condemnat les accions dutes a terme avui en moltes localitats de tot Catalunya per impedir l’exercici del dret democràtic i la lliure expressió dels seus ciutadans". És per això, ha afirmat, que "el partit del primer equip de futbol d’avui contra el Las Palmas es jugarà a porta tancada.La mesura ha generat polèmica en l'entorn de Bartomeu, que ha volgut deixat clar davant les càmeres que rebutja la violència policial que s'està vivint avui a Catalunya.El reglament de la Reial Federació Espanyola de Futbol (en el seu article 77 del Codi Disciplinari) tipifica que, si el Barça no s'hagués presentat a jugar el partit, els d'Ernesto Valverde haurien perdut sis punts, més enllà d’una multa d’entre 3.006 a 12.021 euros (i una possible indemnització a l’oponent).Dins l'àmbit futbolístic, la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha decretat la suspensió de tots els partits de futbol federat oficial que s'havien de celebrar aquest diumenge a partir de les 14.00 hores.Segons que ha informat la federació a través d'un comunicat, la decisió s'ha pres seguint les recomanacions de la secretaria general de l'Esport per l'especial situació que viu aquest diumenge Catalunya i per garantir el bon ordre de les competicions, la seguretat dels equips, els àrbitres i els assistents, davant la manca de suficients efectius policials. La mesura no afecta però als partits de Segona divisió B i de Tercera Divisió de futbol i de futbol sala.

