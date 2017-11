Suspès el Barça-Las Palmas per la repressió al referèndum

Els jugadors blaugrana celebrant el primer gol Foto: LaLiga

El FC Barcelona ha decidit suspendre el partit que tenia aquesta tarda contra el Las Palmas, degut als nombrosos incidents relacionats amb la càrrega policial contra el referèndum que s'estan produint a Catalunya. La directiva del Barça s'ha reunit des de les 12.30 hores del matí per deliberar la decisió. El matx, corresponent a la setena jornada de la competició, estava previst per les 16.15h al Camp Nou, però finalment no es jugarà després de la petició del club de suspendre'l. Així ho ha comunicat l'equip català a través d'un comunicat, segons ha avançat RAC1.La Junta de Seguretat hauria elaborat un informe desfavorable per la disputa d'aquest partit, ja que el Barça no pot decidir unilateralment la suspensió del matx.El reglament de la Reial Federació Espanyola de Futbol (en el seu article 77 del Codi Disciplinari) tipifica que, si el Barça no es presenta a jugar el partit, els d'Ernesto Valverde perdrien sis punts, més enllà d’una multa d’entre 3.006 a 12.021 euros (i una possible indemnització a l’oponent).Dins l'àmbit futbolístic, la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha decretat la suspensió de tots els partits de futbol federat oficial que s'havien de celebrar aquest diumenge a partir de les 14.00 hores.Segons que ha informat la federació a través d'un comunicat, la decisió s'ha pres seguint les recomanacions de la secretaria general de l'Esport per l'especial situació que viu aquest diumenge Catalunya i per garantir el bon ordre de les competicions, la seguretat dels equips, els àrbitres i els assistents, davant la manca de suficients efectius policials. La mesura no afecta però als partits de Segona divisió B i de Tercera Divisió de futbol i de futbol sala.

