EDITORIAL Des de Catalunya, a tots els periodistes lliures del món

en un referèndum d'autodeterminació per decidir el seu futur polític. La votació ha estat declarada il·legal per l'estat espanyol, que l'ha perseguida a través de tots els instruments al seu abast. Els mitjans de comunicació lleials a les institucions catalanes hem estat al punt de mira d'un assalt polític, judicial i policial que atempta contra llibertats i drets bàsics per emetre publicitat., que ha portat als organismes europeus la queixa de centenars de mitjans representats per les associacions del sector. Els periodistes ens hem manifestat al carrer al centre de Barcelona i hem recollit la solidaritat de molts àmbits de la societat. Experts en Drets Humans de les Nacions Unides han avisat les autoritats espanyoles de les violacions de drets fonamentals que s'estan produint per impedir l'expressió democràtica a través del referèndum.de Barcelona per agents de la Guàrdia Civil. En els seus 21 anys d'existència,ha acompanyat la bona gent d'aquest país en la seva vida diària, parlant d'esports, de cultura i de festes populars, de moviments socials i de fets diversos. I com que ho volem seguir fent, des de la normalitat, apel·lem als periodistes lliures de tot el món perquè estiguin molt atents al que passa a Catalunya. Som els hereus d'una llarga tradició periodística lliurepensadora que en el convuls segle XX sempre va estar al costat de les forces de la democràcia i en contra dels totalitarismes. I no hi pensem renunciar.i la resta del territori català. Els ideals de la llibertat de premsa i del dret ciutadà a la informació han de prevaldre. Per damunt de les amenaces i de les agressions. Amb les eines de les xarxes digitals d'Internet que han estat decisives per mobilitzar milions de persones durant els darrers set anys. Ens adrecem, doncs, a la consciència dels professionals de la informació d'arreu del món perquè ens prestin el seu suport en aquestes hores difícils, que han de ser el preludi de la definitiva llibertat d'una nació mil·lenària.de Catalunya, del seu president Carles Puigdemont i del vicepresident Oriol Junqueras, i de la majoria parlamentària que vol fer realitat el dret a decidir dels catalans, i us convoquem a anar a votar i a fer-ho pel sí, per aconseguir una Catalunya lliure i sobirana, socialment avançada, germana de tots els pobles del món.

