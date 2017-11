Grups d'ultradreta aconsegueixen suspendre un debat a Alacant sobre el dret a decidir

La Universitat d'Alacant va suspendre aquest dimecres les activitats que tenia programades a la seva seu central a causa de les amenaces de boicot efectuades a través de les xarxes socials per grups d'ultradreta a l'acte 'El País Valencià pel dret a decidir'. El tancament també va afectar la presentació que tenien prevista a la mateixa seu els impulsors del nou diari cooperatiu Jornada, que ha anunciat que treballa amb la universitat per fixar una nova data. A través d'un comunicat, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià ha exigit la dimissió del rector, Manuel Palomar, i ha considerat els fets "d'una enorme gravetat".L'entitat ha remarcat que la universitat ha "declinat" la seva responsabilitat i "ha cedit davant un xantatge sense cap entitat, ajudant d'aquesta manera als que només saben emprar la violència com a argument i es reafirmen amb l'únic objectiu que tenen que no és un altre que coartar la llibertat d'expressió, en aquesta ocasió, la d'aquelles persones i entitats que volien mostrar la seua solidaritat amb el procés democràtic del poble català i el dret a decidir del País Valencià".La taula rodona, amb la participació del membre del Procés Constituent Joan Fradera, el coordinadora de la plataforma Antoni Infante i el president d'Esquerra Republicana del País Valencià Josep Barberà es va poder finalment celebrar a la seu de Comissions Obreres d'Alacant.La plataforma ha agraït els oferiments d'entitats com el Casal Tio Cuc, d'Ecologistes en Acció, Intersindical Valenciana per albergar l'acte i també ha agraït resposta donada per la ciutadania d'Alacant, "en un clar exemple de com convertir, el que podria haver sigut una derrota de la llibertat i la democràcia en una victòria solidària i participativa, que no fan més que encoratjar-nos a continuar defensant les llibertats cíviques i polítiques que tant han costa d'aconseguir. Contra el feixisme ni un pas enrere".Per la seva part, l'assemblea comarcal de l'Alacantí d'Esquerra Repúblicana del País Valencià ha expressat a través d'un comunicat el seu "rebuig" a "la incomprensible decisió" de la Universitat d'Alacant de tancar la seua i suspendre totes les activitats que s'hi anaven a realitzar. "És inacceptable que una institució pública que hauria de ser la casa de la democràcia i de la llibertat d'expressió hagi cedit i sucumbit a la pressió d'un grup molt reduït de persones d'ideologia ultranacionalista espanyola que havien convocat una manifestació il•legal davant de la seu universitària i que precisament pretenien que no es parlés ni es discutís en llibertat". En aquest sentit, ERPV reclama "el cessament immediat de qui hagi pres la decisió del tancament".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)