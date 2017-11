Els «misteris» de la samarreta de la senyera del Lleida Esportiu

Comunicació a la RFEF pic.twitter.com/w87gN2T8NN — Lleida Esportiu (@Lleida_Esportiu) 24 de septiembre de 2017

La Reial Federació Espanyola de Futbol va prohibir el passat diumenge que el Lleida Esportiu pogués jugar amb la samarreta de la senyera . La polèmica es va servir al moment i el club ha sortit en defensa dels seus drets i ha assegurat que té previst tornar a formalitzar la petició per jugar amb l'equipació "catalana". No obstant, en aquest cas s'han obert diversos interrogants sobre les comunicacions i la legalitat de disputar un partit amb una samarreta com la de la senyera.Tot comença el passat dimecres quan el Lleida va emetre un comunicat en el qual es condemnava les actuacions policials contra les institucions catalanes. El club va voler fer un gest de solidaritat amb el Govern català , i va decidir jugar amb la samarreta de la senyera, una equipació reglamentària però que no es s'ha presentat aquest any de manera oficial ja que les tres samarretes de la temporada són de color blau, lila i groc. Per aquest motiu, el club va enviar una notificació a la Reial Federació Espanyola de Futbol amb l'objectiu de rebre l'aval per disputar el partit contra el Saguntí amb la senyera i, alhora, també va remetre una notificació a l'equip rival perquè n'estigués al cas.El club ha demostrat que aquests documents existeixen, però aquest triangle entre Federació, Saguntí i Lleida ha patit intermitències de comunicació que ha derivat en "conflicte"; El Lleida va anunciar que havia enviat la sol·licitud a la RFEF, però va assegurar que no havia rebut cap resposta de l'organisme espanyol durant els dies posteriors. No obstant, la federació sí ha fet públic un comunicat firmat el dijous 21 de setembre per la seva secretària general, Esther Gascón, en el qual es rebutja la petició dels lleidatans atès que no s'al·lega cap motiu de pes que permeti canviar la primera samarreta. El Lleida nega que el rebés.​A aquesta "confusió" s'hi suma la del Saguntí. El seu president, enfrontat amb Albert Esteve per la disputa judicial de la temporada passada per presumpta alineació indeguda en un partit, va explicar que no havia rebut cap notificació per part del Lleida que avisés del canvi de samarreta, per la qual cosa el club va arribar a la capital del Segrià amb només un joc de samarretes vermelles, a priori, incompatibles amb les senyeres per la confusió de colors. "És estrany, perquè els equips sempre viatgen amb dues equipacions", va recordar Esteve en roda de premsa.La directiva del Lleida ha indicat que la samarreta de la senyera és reglamentària tot i que no s'hagi presentat de manera oficial com a equipació de la temporada, alhora que indica que a la Federació es presenten dues samarretes i no tres, de manera que hi ha marge, segons s'explica, per poder canviar el blau pels colors de la senyera. Des de l'entitat lleidatana s'assegura que en diversos partits des del 2012 s'ha utilitzat aquesta samarreta sense que l'organisme espanyol hi hagi posat impediments, i indica que la senyera s'utilitza actualment en el futbol base.

