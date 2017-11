Un jutjat de Paterna demana informació sobre rèpliques de la pàgina del referèndum

El web del referèndum

El Jutjat d'Instrucció número 4 de Paterna (València) ha dirigit un ofici a una companyia proveïdora de serveis d'internet perquè identifiqui al titular d'una IP des de la qual es gestiona i administra la pàgina web "http://87.216.177.4:81 / referèndum", rèplica del web "www.referendum.cat", administrada i promoguda per la Generalitat de Catalunya i suspesa per ordre judicial.Segons que ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià el jutjat estima així la petició de la Unitat d'Investigació Tecnològica de la Policia Judicial en el marc de la investigació oberta a un jove de Burjassot (Horta Nord) que va distribuir el codi font a partir del qual es va crear la pàgina clonada amb continguts relacionats amb el referèndum.El Jutjat d'Instrucció 4 de Paterna va autoritzar el passat divendres 23 l'entrada i registre en l'habitatge d'aquest jove, que no va ser detingut. El TSJ valencià informa que el jove té la condició de investigat en la causa oberta per desobediència i que encara no ha estat cridat a declarar pel jutge.Segons recull l'acta d'entrada i registre, el jove, a qui li va ser facilitada còpia de la part dispositiva de la interlocutòria judicial, va prestar el seu consentiment i va col•laborar voluntàriament durant la investigació en la qual es van intervenir tres discs durs i un telèfon mòbil. El TSJ valencià informa que l'acta recull que en el moment en què els agents realitzaven el registre, l'ordinador del jove estava encesa i s'estava descarregant la base de dades amb els col·legis electorals on poder votar l'1-O.En aquest registre li van ser intervinguts temporalment dos comptes de correu. L'acta assenyala que l'escorcoll es va circumscriure exclusivament al dormitori de l'investigat i als seus dispositius informàtics, sense que s'actués sobre altres equips que hi havia a l'habitatge, atribuïts a un familiar. Segons que ha exposat el TSJ valencià, el Jutjat d'Instrucció número 4 de Paterna no coordina cap altra operació relacionada amb el clonat de pàgines vinculades al referèndum.

