El jutjat «municipalitza» el servei d'aigua a Girona, Salt i Sarrià de Ter

El Jutjat d'Instrucció Número 2 de Girona ha apartat l'empresa privada Girona SA de la gestió d'Agissa i l'ha atorgada als tres ajuntaments concernits: Girona, Salt i Sarrià de Ter. La mesura cautelar s'ha pres atenent la petició del fiscal anticorrupció José Grinda, que investiga les irregularitats en el si de l'empresa mixta. A partir d'ara, els consistoris de Girona, Salt i Sarrià de Ter hauran de nomenar els nous administradors que agafaran les regnes d'Agissa, i que seran els qui hauran d'informar periòdicament al jutjat.La decisió s'ha pres en una vista, celebrada als Jutjats de Girona, on han assistit els diferents investigats. Atenent la petició dels seus advocats, però, el jutjat els ha fet tres concessions: poder tenir accés a la informació d'Agissa com a accionistes que en són, poder presentar comptes i optar als beneficis que generi el servei d'aigües. L'advocada de la CUP, Montse Vinyets, assegura que la mesura cautelar és una victòria i que, de facto, suposa un pas endavant cap a la municipalització del servei.La mesura cautelar, ordenada després dels registres que la Guàrdia Civil va fer la setmana passada , l'havia demanada el mateix fiscal i a la pràctica, això suposa que Girona SA (que té el 80% de la societat) deixa de fer-se càrrec d'Agissa i que és el jutjat qui passa a administrar-la, donant-ne la tutela als tres consistoris (que n'ostenten el 20% restant).Seran ara els ajuntaments qui, amb l'aval dels interventors municipals, portaran la gestió diària del servei i del laboratori d'anàlisis que Agissa té a Montfullà. Aquests administradors seran els qui hauran de rendir comptes al jutjat, amb el benentès que ell no es pot dedicar a la gestió del dia a dia de la societat, ha concretat Vinyets.La mesura cautelar s'ha acordat en una vista on han assistit totes les parts implicades en el procés. És a dir, el fiscal, l'acusació particular (que exerceixen els ajuntaments), la CUP i les defenses dels investigats. El jutge, però, sí que ha atorgat tres concessions als socis de Girona SA.D'entrada, en qualitat d'accionistes, els permet tenir accés a la informació d'Agissa. A més, també els dona opció a poder presentar els comptes i, per últim, participar en el repartiment de beneficis.Per a l'advocada de la CUP, però, aquestes mesures tenen poca rellevància. De fet, Vinyets ja explica que Agissa és una societat fortament endeutada i que dubta que pugui tenir beneficis; a més, la lletrada també ha assenyalat que molta informació a la qual poden accedir ja la tenen per ser part en el procés i que, tot i poder presentar comptes, és el jutjat qui els ha d'aprovar en darrera instància.Per a l'advocada, el fet que el jutjat passi a administrar Agissa i en doni la gestió als tres ajuntaments és una victòria. En el fons, prepara molt les bases per acabar amb la municipalització del servei; Agissa fins ara s'havia administrat molt al marge dels ajuntaments, i ara se'ls dona capacitat de decisió, ha explicat Vinyets.El fet que els consistoris de Girona, Salt i Sarrià de Ter hagin d'administrar la societat mixta i agafar-ne les regnes, segons l'advocada, permetrà avançar en la decisió que s'haurà d'adoptar a partir del 2020 (quan acabi la concessió).La mesura cautelar dictada pel jutjat es pot allargar temps; de fet, tot el que duri el procés judicial fins a arribar a tenir sentència. De moment, al cas que investiga les irregularitats comeses per Agissa hi ha set investigats per delictes d'administració deslleial, apropiació indeguda, falsificació i malversació de diners públics.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)