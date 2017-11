El jutjat de guàrdia rebutja adoptar mesures preventives per les amenaces a l'acte en suport de l'1-O a València

El jutjat d'instrucció número 13 de València, en funcions de guàrdia, ha rebutjat la sol·licitud per part dels organitzadors de l'acte en suport del referèndum de l'1 d'Octubre d'aquest dilluns al Teatre Micalet de València per a l'adopció de mesures cautelars per garantir la seguretat davant les amenaces i coaccions que grups d'ultradreta han efectuat a través de les xarxes socials. Segons que han informat a l'ACN fonts pròximes a la denúncia, el jutjat de guàrdia ha rebutjat mesures de protecció i allunyament i ha instat els denunciants a demanar l'auxili de la policia. Els organitzadors han fet notar a la denúncia els missatges a través de xarxes socials en els quals hi ha amenaces d'agressions i crides a rebentar l'acte. La jutgessa ha traslladat la denúncia per amenaces i un possible delicte d'odi al jutjat número 9 de València perquè investigui els fets i identifiqui els autors de les mateixes però no ha estimat interposar mesures preventives.En la seva providència la magistrada considera que no es tracta de diligències urgents per a un jutjat d'incidències, atès que la institució denunciant pot demanar auxili policial en el cas que hi hagi un temor fundat de qualsevol actuació que pogués ser constitutiva d'un delicte. Així mateix afegeix que en el cas que efectivament es produís alguna conducta delictiva, remeti la denúncia al deganat per al seu repartiment per no tenir que adoptar aquest jutjat mesures urgents com allunyaments, ordres de protecció.En paral·lel, España 2000 ha convocat aquest dilluns a les 19:00 hores a "defensar la unitat d'Espanya" i mostrar "rebuig davant els sediciosos" amb una concentració a les portes del Teatre Micalet. Mitja hora més tard està previst que s'iniciï la taula rodona pel Dret a Decidir, amb participació del president del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals, David Minoves, la representant d'International Commission of European Citizens, Anna Arqué, i la representant de la Xarxa País Valencià pel Dret a Decidir, regidora de l'ajuntament d'Alaquàs, Consol Barberà.

